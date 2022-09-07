美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

記者吳美依／綜合報導

美國空軍副參謀長希諾特中將（Samuel Clinton Hinote）6日警告，對北京而言，攻擊台灣將成為「史上最困難的軍事行動之一」，美國將使得「對我們朋友的進攻變得非常、非常困難。如果考慮到跨越90英里（約145公里）海峽，對抗台灣的難度的話，我希望我們的潛在對手中國會想到這一點。」

希諾特參加美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）斯考克羅夫特戰略與安全中心（SCSS）舉行的線上小組會議，討論空戰的未來。他說，如果中國對台灣展現出侵略性，五角大廈已經準備好，攻擊共軍核心後勤支援。

▲海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

希諾特被問及，希望美國從烏克蘭戰爭中記取什麼教訓時，又把主軸拉回可能與中國發生的戰爭上，「我們最好了解這場烏克蘭衝突中的後勤…為一場如此激烈的戰爭實施後勤是很困難的。我不認為，在太平洋的情況有比較好。」

希諾特也提及入侵台灣的威脅，他認為，美國的戰略方法必需關注維持現在的力量平衡，「我們希望繼續保持現狀，不希望中國越過海峽入侵台灣、朝日本發射導彈，或者俄羅斯攻擊北約盟友」，而美軍的軍事實力應該要反映出這一點。

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