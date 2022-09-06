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軍人讓10歲童把玩火箭炮！他扣下板機傻了　瞬間爆炸害15人受傷

軍人讓10歲男童玩火箭炮！他按下板機傻了　起火爆炸害15人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

▲男童誤發射火箭炮，造成15人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭切爾尼戈夫市(Chernihiv)近來一活動上，軍人竟然讓10歲男童觸碰武器，導致反坦克火箭筒(Tank Launcher)起火爆炸，害他12歲哥哥重傷送醫，現場民眾嚇得四處逃竄，一共造成15人受傷，其中大多數傷者都是兒童。

事件3日發生在切爾尼戈夫美術館附近，從網路中影片可看到，一名女子正在接受當地媒體採訪時，現場突然傳出爆炸聲，許多民眾以為遭到俄軍攻擊嚇得立即逃離會場，場面看起來十分混亂。

烏克蘭國家調查局後來澄清，事件是因為軍人在展示武器時，竟然讓10歲男童把玩已經裝備好的RPG-26火箭炮，結果男童扣下板機，導致反坦克火箭筒起火爆炸。切爾尼戈夫軍政管理局局長察烏斯(Viacheslav Chaus)則向媒體表示，事前他們並不知道軍隊會帶武器到會場展示。

男童誤發射火箭炮受到巨大驚嚇，造成他與12歲哥哥、母親受傷前往醫院就醫，另外還有一名2歲男童傷勢特別嚴重，其臉部遭炸彈碎片射中，正在加護病房接受治療。當局後來逮捕2名軍人調查，一是因為下令將戰鬥武器帶到公共活動中，另一人則是因為讓孩子把玩武器，若是罪成將面臨10年刑期。

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