軍人讓10歲童把玩火箭炮！他扣下板機傻了　瞬間爆炸害15人受傷

▲男童誤發射火箭炮,造成15人受傷。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭切爾尼戈夫市(Chernihiv)近來一活動上,軍人竟然讓10歲男童觸碰武器,導致反坦克火箭筒(Tank Launcher)起火爆炸,害他12歲哥哥重傷送醫,現場民眾嚇得四處逃竄,一共造成15人受傷,其中大多數傷者都是兒童。

事件3日發生在切爾尼戈夫美術館附近,從網路中影片可看到,一名女子正在接受當地媒體採訪時,現場突然傳出爆炸聲,許多民眾以為遭到俄軍攻擊嚇得立即逃離會場,場面看起來十分混亂。

