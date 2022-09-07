　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

▲▼上吊,絞刑,繩子。（示意圖／達志影像） 

▲女子當場嚇死後，屍體仍被執行絞刑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

伊朗女子扎赫拉(Zahra Esmaili)因為遭丈夫家暴，憤而殺夫後被當局重判絞刑，然而近來卻傳出，她等待行刑時，連續目睹在她之前的16名死囚用刑畫面嚇死，死亡後屍體仍被警衛帶上行刑台完成處決，而且行刑者還是她的家人。

英國《鏡報》報導，女子扎赫拉2017年7月16日因為開槍射殺丈夫，謀殺罪成被判處死刑，2名兒女也被當成共犯逮捕，最後判處女兒5個月徒刑，兒子則被釋放。

扎赫拉雖然已於去年被執刑身亡，她的律師莫拉迪(Omid Moradi)近來卻爆料，扎赫拉在被處決之前，因為連續目睹16名囚犯用刑畫面後心臟病發，死亡後屍體仍被帶到用刑台上吊，由亡夫母親踢掉椅子用刑。

消息傳出後，伊朗官員對外發表文章，否認扎赫拉是因為心臟病發死亡，還透露扎赫拉的兒子也有協助婆婆一起用刑。對此，當地人權組織代表馬哈茂德(Mahmood Amiry-Moghaddam)表示，當局刻意透露死者兒子也有參與用刑，是為了讓民眾恐懼，「這就是他們要的，要大家最好乖乖聽話，否則下一個遭殃的人就是你」。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！　看夫被抓「連發3符號」
1顆漲到120元！　彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每天被「100隻猴攻擊」男墜落屋頂摔死　恐怖殺人猴群連奪3命！

軍人讓10歲童把玩火箭炮！他扣下板機傻了　瞬間爆炸害15人受傷

15個月兒被叼走！勇媽肉搏「掰開老虎嘴」救人　肺部刺穿垂死送醫

裝文青在鐵軌旁散步　17歲男鏡頭前被「火車高速噴飛」爆血重傷

民宅傳尖叫聲！鄰居目睹8歲雙胞胎扔下樓摔死　18歲姊想救也被殺

幾分鐘後要摘器官　妻含淚與腦死男告別「突然動了」嚇壞：他沒死

嫌在家太吵！19歲爸把1歲兒「綁車上5小時」　54度高溫悶熱烤死

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

新冠疫苗常態化！美國計劃轉向每年接種一次　「像流感疫苗一樣」

「廣播移車」致7住戶溺斃停車場！負責人喊冤卸責：我又不是蠢蛋

山寨版iPhone 14 Pro Max搶先曝光！螢幕挖驚嘆號　2支新機一次看

飛國外做縮胃手術「內出血到死」　120kg胖男想省錢減肥竟送命

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

彭佳慧自揭「愛不對人」　得知對方真實身份：恍然大悟了！

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

罵熊熊「只會露奶」GG！網tag地檢署道歉 她再也不忍：你也有女兒

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

日圓跌破24年新低再下探！　投行下修「最慘價位」

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

特拉斯譯名太離譜！台媒被陸統一了？

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！

17歲男鐵軌旁拍唯美片　下秒遭火車撞飛影片曝

女被迫看16人絞死畫面　嚇死屍體仍被上吊

羅馬尼亞女記者揭發總理論文抄襲　遭人身安全威脅

波蘭出土女吸血鬼遺骸　「鐮刀抵喉」防死而復生

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

更多熱門

相關新聞

不復合就讓你死　恐怖情人遭收押

不復合就讓你死　恐怖情人遭收押

屏東縣黃姓男子不滿潘姓女友提議分手，竟多次跟蹤騷擾，破壞女友家中紗窗，持玻璃瓶敲她頭部，持菜刀架住其脖子揚言殺死她再自殺，被恆春警方依家庭暴力防治法等送辦，檢方訊後以涉及傷害、強制、家暴法等罪嫌，6日向屏東地院聲請羈押獲准。

她被胞弟逼得身心受創！警主動幫聲請保護令

她被胞弟逼得身心受創！警主動幫聲請保護令

「老公1分20秒就X了」她嘆：沒房又被家暴

「老公1分20秒就X了」她嘆：沒房又被家暴

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！

嫖妓尪嗆妻「根本不懂外遇」　法官61字神回！

醉母回娘家唱歌爆亂鬥　她叫小兒子撂人打哥哥

醉母回娘家唱歌爆亂鬥　她叫小兒子撂人打哥哥

關鍵字：

絞刑家暴伊朗Zahra Esmaili

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面