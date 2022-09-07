家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

▲女子當場嚇死後，屍體仍被執行絞刑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

伊朗女子扎赫拉(Zahra Esmaili)因為遭丈夫家暴，憤而殺夫後被當局重判絞刑，然而近來卻傳出，她等待行刑時，連續目睹在她之前的16名死囚用刑畫面嚇死，死亡後屍體仍被警衛帶上行刑台完成處決，而且行刑者還是她的家人。

英國《鏡報》報導，女子扎赫拉2017年7月16日因為開槍射殺丈夫，謀殺罪成被判處死刑，2名兒女也被當成共犯逮捕，最後判處女兒5個月徒刑，兒子則被釋放。

扎赫拉雖然已於去年被執刑身亡，她的律師莫拉迪(Omid Moradi)近來卻爆料，扎赫拉在被處決之前，因為連續目睹16名囚犯用刑畫面後心臟病發，死亡後屍體仍被帶到用刑台上吊，由亡夫母親踢掉椅子用刑。

消息傳出後，伊朗官員對外發表文章，否認扎赫拉是因為心臟病發死亡，還透露扎赫拉的兒子也有協助婆婆一起用刑。對此，當地人權組織代表馬哈茂德(Mahmood Amiry-Moghaddam)表示，當局刻意透露死者兒子也有參與用刑，是為了讓民眾恐懼，「這就是他們要的，要大家最好乖乖聽話，否則下一個遭殃的人就是你」。