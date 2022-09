家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

▲女子當場嚇死後,屍體仍被執行絞刑。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

伊朗女子扎赫拉(Zahra Esmaili)因為遭丈夫家暴,憤而殺夫後被當局重判絞刑,然而近來卻傳出,她等待行刑時,連續目睹在她之前的16名死囚用刑畫面嚇死,死亡後屍體仍被警衛帶上行刑台完成處決,而且行刑者還是她的家人。

英國《鏡報》報導,女子扎赫拉2017年7月16日因為開槍射殺丈夫,謀殺罪成被判處死刑,2名兒女也被當成共犯逮捕,最後判處女兒5個月徒刑,兒子則被釋放。

扎赫拉雖然已於去年被執刑身亡,她的律師莫拉迪(Omid Moradi)近來卻爆料,扎赫拉在被處決之前,因為連續目睹16名囚犯用刑畫面後心臟病發,死亡後屍體仍被帶到用刑台上吊,由亡夫母親踢掉椅子用刑。

消息傳出後,伊朗官員對外發表文章,否認扎赫拉是因為心臟病發死亡,還透露扎赫拉的兒子也有協助婆婆一起用刑。對此,當地人權組織代表馬哈茂德(Mahmood Amiry-Moghaddam)表示,當局刻意透露死者兒子也有參與用刑,是為了讓民眾恐懼,「這就是他們要的,要大家最好乖乖聽話,否則下一個遭殃的人就是你」。

