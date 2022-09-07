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今晚白露到！6大禁忌一次看　專家：「4生肖」要慎防暗疾

2022年9月7日23點33分節氣進入「白露」。（圖／pixabay）

▲2022年9月7日23點33分節氣進入「白露」。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今天（7日）23點33分，節氣進入「白露」，諺語：「白露秋分夜，一夜涼一夜。草上露水凝，天氣一定晴；草上露水大，當日准不下；夜晚露水狂，來日毒太陽。」是指說，當季節來到白露時，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的白色水滴，經晨光照射，更加潔白無瑕，因而得「白露」美名。白露是一年中晝夜溫差最大的一個節氣，到了白露，人們容易出現口唇咽喉乾燥及皮膚乾燥等症狀，這就是典型的「秋燥」。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，2022年「白露」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、兔、馬、雞，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需要提高警惕。

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以下依照食衣住行育樂來建議「白露」開運養生與禁忌：

一、食的養生與禁忌

1.白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品。

2.滋陰潤肺有梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等。3.多吃橙黃色蔬菜，例如南瓜、玉米等。

4.綠葉蔬菜補足維生素C很重要，例如菠菜、芥藍、菠菜等；上班族中的電腦族們如果多吃一些深色蔬菜，對保護視力有很好的作用。

5.水果有香蕉、桔子、蘋果等是不錯的選擇。

6.糧穀類食物為我們提供了豐富的營養成份，人體所需的蛋白質和能量，一半以上來自糧穀類食物。此外，它還提供了部分維生素和礦物質。雜糧粥、紅棗粥、紫薯粥、蓮子銀耳粥、瘦肉粥等，都是不錯的營養粥。

7.少吃魚蝦海鮮、生冷食物、醃製菜品和過於甘肥油膩的食物。如果這時候貪食寒涼，更容易把脾胃的機能變得不正常，損傷脾胃陽氣，尤其是脾胃虛寒者更應禁忌。

8.少吃辣椒等，以免影響肺、大便和皮膚。

9.進食不宜過飽，以免增加我們腸胃的負擔，導致胃腸疾病。

二、衣的養生與禁忌

古人云：「白露秋分夜，一夜冷一夜。」，中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣一到，穿衣服就不宜赤膊露體，不能袒胸露背。另外，白露之後天氣冷暖多變，尤其是早晚溫差較大，很容易誘發傷風感冒或導致舊病復發，早晚要及時添加衣物。

三、住的養生與禁忌

白露是一個天氣轉涼的節氣，雖然白天的氣溫仍可達30多度，但夜晚仍會較涼，日夜氣溫差較大，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此，要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼。夜裡睡覺也要注意適當開啟窗戶，不可開太大，以免著涼；睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

四、行的養生與禁忌

1.早起早睡，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。

2.秋天適當早起，可減少血栓形成的機會；起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。這類疾病在秋末冬初發病率極高，發病時間多在長時間睡眠的後期，這是因為在睡眠時血液在腦血管的流動速度變慢，血栓容易形成之故。

3.古云：「春困秋乏。」，在這個時節，人們依然會感覺的疲乏，所以應該睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），注意多喝水，保護好皮膚。

五、育的養生與禁忌

1.白露節氣的養生重點是加強身體鍛鍊，雖然秋天比較適合戶外運動，但白露季節選擇運動項目應因人而異，量力而為，並持之以恆。白露時節天高氣爽，是運動鍛煉的好時期，尤其應重視耐寒鍛煉，如早操、慢跑、快走等，以提高對疾病的抵抗力。

2. 華佗云：「動搖則穀氣得消，血脈流通，病不得生。人體欲得勞動，但不當使極爾。」意思要注意運動量不要過大，尤其是老年人、兒童和體質虛弱者，以防出汗過多，陽氣耗損。

六、樂的養生與禁忌

秋高氣爽，最好到戶外走走散散心，也順便鍛煉身體，保持愉快的心情，多與朋友進行交流、聊天，以免心情抑鬱。

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