沒有「電路板小區」！陸網紅弟來台讚街道很像「這國家」：有特色

▲摩沙淺淺的弟弟表示，台灣街道跟日本很像。（圖／翻攝YouTube頻道摩沙淺淺-台灣媳婦）

圖文／CTWANT

大陸網紅「摩沙淺淺」嫁來台灣多年，她經常在YouTube頻道分享在台灣看到的風土民情。近日她上傳一部影片，弟弟5年前曾來過台灣，他大讚「台灣街上看起來很像日本」。

摩沙淺淺近日在YouTube上傳一部影片「大陸弟弟第一次來台灣說：台灣街上看起來很像日本」。她在影片中表示，「弟弟5年前來台參加我們的婚禮，當時只是從桃園機場坐車到桃園火車站。」弟弟一下車就跟她說，「台灣的街道怎麼看起來很像日本啊。」雖然他沒有實際去過日本，但常在日本動漫看到。

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摩沙淺淺說，她曾經去過日本旅遊，她也覺得台灣跟日本的街景很類似，沒想到先被弟弟搶先說了，「我很喜歡台灣的街頭，沒有電路板小區，社區大樓設計很有特色，每一棟新大樓看起來都跟豪宅一樣。」

▲日本沖繩國際通街景。（圖／達志／美聯社）

影片曝光後，網友紛紛留言回覆「其實我去過很多次日本、台灣出差過的美國人同事也覺得台灣街頭很像日本」、「其實日本的街道比台灣更乾淨也有意思的多了」、「50多年前的台灣街道更像日本街道」、「市區雖然乾淨了，但是還是有些沒公德心的人在山區亂丟垃圾」。

有網友問「電路板小區是什麼？不喜歡高樓大廈，原始的田園美景和天際線都被破壞了，都市氣溫也會變得很高不散熱。」摩沙淺淺回覆說，「就是密密麻麻又很高的住宅，空拍就像一塊裝滿電子元件的電路板，電路板就是PCB或PWB。」

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