白露遇六星逆行！命理師斷言「6災難降臨」警告：這17天易出大事

▲24節氣中的「白露」期間，正好遇上「六星逆行」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

明（7）日時令進入二十四節氣的「白露」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露期間正好遇上「六星逆行」，暗黑產業跟違法行為會大量浮出檯面，全球打擊犯罪行動如火如荼展開；至於個人，因天王星與土星逆行互刑，邱彥龍老師直言，在白露期間的這17天（9月7日至9月23日）恐發生6大災難，是老天爺要大家學會斷捨離，提升自我的警訊。

邱彥龍指出，9月7日到23日白露期間遇上六星逆行，天王星與土星逆行互刑，老問題會一再重複發生，「不論是家庭、婚姻、事業、財富、健康、生死，都會感覺被牽扯」。他表示，這些業力的顯現，都是為了讓人提升、改變自己，進而去解決問題，所以不要害怕面對。這段時間幸運無災無難者，則要相信自己是特別有福報之人。

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此外，這段期間海王星逆行出頭，詐騙集團仍想在檯面上迷惑群眾，帶風向影響輿論，但衝動魯莽的言詞會被眾人看在眼裡，壞戲碼雖一再登場，但水星在9月9日逆行，是非天秤開始動搖，只要不摻和，當好觀眾，就能不被牽連受騙。

邱彥龍也引用《焦氏易林‧屯之剝》卦曰：『天官列宿，五神共舍。宮闕光堅，君安其居。』指出，雖然這段時間大環境依然不佳，且干戈四起。但企業家、大老闆或領導者只要能結合志同道合之士，做好自我工作，一樣可穩如泰山，不受影響。