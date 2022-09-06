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比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃　網紅臉綠了

發現1奇怪細節，她驚覺男友出軌。（圖／翻攝自IG／pernilletorhov）

▲女子發現1奇怪細節，驚覺男友出軌。（圖／翻攝自IG／pernilletorhov）

圖文／CTWANT

挪威22歲正妹佩妮爾（Pernille Torhov）發現男友突然變持久，驚覺不對勁，果然抓到男友偷吃，讓她直呼噁心。不過經過溝通，佩妮爾不顧朋友們反對，堅持原諒男友，並且和對方繼續交往。

根據《每日郵報》報導，佩妮爾透露，和男友交往4個月，不久前，男友和朋友們去旅行，回來當天2人很快地就開始親熱；但在過程中她發覺不對勁，因為男友比過去都還持久，但因為太愛對方，所以對一些蛛絲馬跡都視而不見，不斷說服自己沒事。

然而一周後男友坦承，他確實在旅行中和另一名女人發生關係，「我感覺很糟糕，我對我很失望，因為有些事情我沒有告訴妳，朋友邀請了2個女生參加了我們的小屋之旅，最後我和其中一個女的睡了。」男友解釋，一開始對女方一點都不感興趣，也跟對方說自己已有女友，不過對方仍非常喜歡他，當晚睡在同一房間，事情就自然而然發生了。

男友說，「但這無論如何都不是藉口，我認為這對我來說很愚蠢，我對自己很失望，因為這真的不是我想成為的人。」

佩妮爾表示，這證明了自己的直覺是對的，因為上一段感情受過很大的傷害，因此一直逼自己要趕快跟男友切斷，但很矛盾的是，根本無法放下，因為太愛對方了；她直言，得知男友出軌後，覺得男友很可惡，因為男友竟一回來就跟她發生關係，現在想起來真噁心。

不過經過長時間的溝通，佩妮爾決定原諒對方，不過這個決定，身邊的朋友都非常不看好。佩妮爾說，「在那之後，我的朋友不信任他，我也是，但我正在努力，很慶幸我的家人還不知道這件事，因為我不想讓家人對男友有不好的看法。」

@pernilletorhov_ And my gut feeling was right #foryoupage #repost #funnyweird #boystrip original sound - szasgrandchildren

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