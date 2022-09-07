今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝　連假這天水氣增

▲美軍聯合颱風警報中心針對該熱帶系統，最新預報朝日本宮古島、石垣島前進。（點圖可放大／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「白露」，全台有雨！中央氣象局預報員張承傳表示，台灣東方海面的低壓不排除增強成颱風，未來路徑不確定性滿大，還要再觀察，但周日之後水氣有稍增多。美軍聯合颱風警報中心（JTWC）針對該熱帶系統，最新預報朝日本宮古島、石垣島前進；另外，最新各國模式模擬路徑也出爐。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天水氣還是比較多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中午後降雨會比較明顯，南部、中部、花蓮和台東山區有局部大雨機率；北部低溫23、24度，其他地區25、26度，白天各地高溫介於30-33度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周四至周六仍偏東北風，但水氣較減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸和東半部有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；周日之後水氣有稍微增多，仍吹東北風，迎風面水氣較多，但要看東方海面低壓的發展，其動向會決定周末之後的天氣。

張承傳分析，東方海面的低壓有機會慢慢發展，也不排除增強成颱風，但因為時間還久，未來路徑不確定性滿大，還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第12號颱風「梅花」（Muifa，澳門提供，指梅花）。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬皆顯示，台灣東方海面未來10天雖有熱帶擾動活動的跡象，但由於是在大的季風環流內發展，位置不同，導引氣流不同，故各個模擬路徑相當分歧，是否擾台？需持續觀察；但共同的結論是熱帶低壓或颱風，都來不及影響中秋節的天氣。

▲▼吳德榮說，最新歐美系集模式模擬皆顯示，熱帶擾動的模擬路徑相當分歧。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」、tropicaltidbits）

▼氣象局最新風場預報動態模擬下周二熱帶系統動向。（圖／氣象局）