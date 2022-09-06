桃園婦人負氣離家河堤散心「失足落水」　警民聯手救回一命

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警下水施救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日疑與先生吵架後負氣離家，跑到南崁溪河堤散心不幸失足落水，在溪水中載浮載沉，路人發現後報警求助，蘆竹分局員警趕抵後，趕緊卸下槍枝與密錄器等裝備下水救人，員警與路人聯手以救生圈等設施將婦人套住後，慢慢拉回岸邊，消防人員隨後緊急將她送至醫院，所幸並無大礙已返家休養。

蘆竹警方指出，昨天日下午3時30分許，69歲的婦人在蘆竹區南崁溪河堤散步，不知何故墜落水中，路人見狀急忙向警方報案請求協助，南竹派出所警員王凱恩、黃介柔2人接獲報案趕往現場，發現婦人仰臥約1公尺深溪水中載浮載沉，婦人疑似沒體力往岸邊移動，員警擔心婦人再度沉落水中，也通報消防局救助人員協助。

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警與消防人員、路人合力救回岸邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警眼見情況緊急，先將身上手槍彈藥與密錄器等裝備卸除下水救人，附近婦人也熱心將救生圈拋入水中，套住婦人慢慢往岸邊拉回，消防局救護人員趕到現場，以長梯與吊籃擔架，順利將婦人救回岸邊，所幸僅吃了幾口溪水，身體大致無礙。

警方初步了解，婦人疑似與先生口角後負氣離家，跑到南崁溪河堤散心，可能不慎滑落水中，所幸經警方、消防與熱心路人合力協助，將落水婦人順利救上岸，避免一場悲劇發生；蘆竹警分局呼籲，在水域附近從事活動時，應特別留意，建議結伴同行，避免涉足險境發生意外。

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