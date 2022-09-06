　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦人負氣離家河堤散心「失足落水」　警民聯手救回一命

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警下水施救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警下水施救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日疑與先生吵架後負氣離家，跑到南崁溪河堤散心不幸失足落水，在溪水中載浮載沉，路人發現後報警求助，蘆竹分局員警趕抵後，趕緊卸下槍枝與密錄器等裝備下水救人，員警與路人聯手以救生圈等設施將婦人套住後，慢慢拉回岸邊，消防人員隨後緊急將她送至醫院，所幸並無大礙已返家休養。

蘆竹警方指出，昨天日下午3時30分許，69歲的婦人在蘆竹區南崁溪河堤散步，不知何故墜落水中，路人見狀急忙向警方報案請求協助，南竹派出所警員王凱恩、黃介柔2人接獲報案趕往現場，發現婦人仰臥約1公尺深溪水中載浮載沉，婦人疑似沒體力往岸邊移動，員警擔心婦人再度沉落水中，也通報消防局救助人員協助。

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警與消防人員、路人合力救回岸邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區1名婦人昨（5）日下午在南崁溪河堤散步時，不慎失足落水，蘆竹分局員警與消防人員、路人合力救回岸邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警眼見情況緊急，先將身上手槍彈藥與密錄器等裝備卸除下水救人，附近婦人也熱心將救生圈拋入水中，套住婦人慢慢往岸邊拉回，消防局救護人員趕到現場，以長梯與吊籃擔架，順利將婦人救回岸邊，所幸僅吃了幾口溪水，身體大致無礙。

警方初步了解，婦人疑似與先生口角後負氣離家，跑到南崁溪河堤散心，可能不慎滑落水中，所幸經警方、消防與熱心路人合力協助，將落水婦人順利救上岸，避免一場悲劇發生；蘆竹警分局呼籲，在水域附近從事活動時，應特別留意，建議結伴同行，避免涉足險境發生意外。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

議員要求辭宏碁獨董　張善政：與選舉無關不必扯在一起

快訊／桃園刺青爸狠殺2男　「S型繞台」逃3天遭收押禁見

桃園龜山火鍋店「上官木桶鍋」火警！延燒5戶烈焰、濃黑煙漫天

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
快訊／大哥狠殺分屍么弟　頭顱丟垃圾車！行凶動機曝光
中秋連假天氣一次看　「各地賞月機率」出爐
暗號「奶嘴準備好」　台中水保局5公務員接受性招待
大哥分屍么弟超商內被逮　「隨身攜帶行李箱」急喊：裡面有鈔票
快訊／連千毅大量鑽戒、名錶、iPhone　警一查「全是假貨」
獨／叫南一中生讓博愛座惹議　阿伯喊冤還原真相
連千毅被捕關鍵！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅糾團討公道
快訊／新北市府3機關認定「不國賠」　恩恩爸回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨佔3間房又借錢不錢！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

暗號「奶嘴準備好」！台中水保局5公務員接受性招待　他不認罪最慘

上銬畫面曝！大哥分屍么弟「隨身攜帶行李箱」被逮急喊：裡面有鈔票

連千毅變身假貨天王！買NFT換鑽戒、名錶　警一查發現「全是假的」

台南移工命案　狠刺11刀奪命刪簡訊滅證...越南主嫌收押禁見

連千毅被捕關鍵曝！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅揪團討公道

辦貸款卻變「豬仔」！7人遭拘禁逼吐帳戶　簽200萬本票才放人

快訊／永和孝子慘遭分屍！　大哥落網認了：是我幹的

桃園婦人負氣離家河堤散心「失足落水」　警民聯手救回一命

快訊／抓到了！永和孝子遭亂刀分屍　大哥涉重嫌北市落網

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

獨佔3間房又借錢不錢！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

暗號「奶嘴準備好」！台中水保局5公務員接受性招待　他不認罪最慘

上銬畫面曝！大哥分屍么弟「隨身攜帶行李箱」被逮急喊：裡面有鈔票

連千毅變身假貨天王！買NFT換鑽戒、名錶　警一查發現「全是假的」

台南移工命案　狠刺11刀奪命刪簡訊滅證...越南主嫌收押禁見

連千毅被捕關鍵曝！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅揪團討公道

辦貸款卻變「豬仔」！7人遭拘禁逼吐帳戶　簽200萬本票才放人

快訊／永和孝子慘遭分屍！　大哥落網認了：是我幹的

桃園婦人負氣離家河堤散心「失足落水」　警民聯手救回一命

快訊／抓到了！永和孝子遭亂刀分屍　大哥涉重嫌北市落網

岳政華看到球飛出牆都笑了　驚Q版畫像「好大一顆痣」

高苑科大與大同學院被列專輔學校　教部曝「這兩原因」

影／搭上「偷窺梗」！　他拍新影片邊宣傳政績邊酸陳時中

ET專訪／「2年拚4年」批陳其邁靠包裝　柯志恩嗆：對韓團隊不公平

金融海嘯又來了？歐洲1產業恐爆「雷曼兄弟」危機　最慘下場曝

獨佔3間房又借錢不錢！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

吳慷仁泰國約會狂曬12閃照　洩邵雨薇「深V淋浴樣」：謝謝小姐姐

女友學歷低「醫師小開堅持娶了」　生3孩都高顏值...20年後崩潰了

他控黃珊珊政見抄襲連勝文　拆一殯變綠地「只肥了地主」

羅薩「把球打到第二層看台」　胡金龍評價少見三拍子

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

即／永和孝子慘遭分屍！　大哥落網認了：是我幹的

永和分屍！高大成曝殺人動機　獨留左腳全因這理由

即／北市內湖某國小「家長校內持刀」！　老師衝上前壓制

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

吊掛蛤蜊要收成！吊車勾高壓電3工人淪焦屍

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

女兒被性侵自殺　父私刑虐死變態狠

更多熱門

相關新聞

打「蔣經國牌」　蔣萬安：本身使命定為軍公教警消爭取最好福利

打「蔣經國牌」　蔣萬安：本身使命定為軍公教警消爭取最好福利

中華民國公教軍警消聯合總會今（5日）上午舉行第三屆第二次會員大會，「力挺蔣萬安競選台北市長後援會」大會上進行授旗典禮。會中，國民黨台北市長候選人蔣萬安除從黨主席朱立倫手中獲授國民黨旗，也大打軍公教牌，不僅談及前總統蔣經國，更稱本身的使命、家族的傳統，他會做軍公教警消最有力的靠山、爭取最好的權益；此外他更批民進黨年金改革趕盡殺絕，他會為大家爭一口氣。

台東工寮大火！　女燒燙傷堅持要救火

台東工寮大火！　女燒燙傷堅持要救火

熱心民眾無息借錢！立委再從柬埔寨接回4人

熱心民眾無息借錢！立委再從柬埔寨接回4人

即/柴山傳摔傷案　10天前登山客摔鐘乳石洞亡

即/柴山傳摔傷案　10天前登山客摔鐘乳石洞亡

核研所8/14跳電　工程人員倒臥電塔旁死亡

核研所8/14跳電　工程人員倒臥電塔旁死亡

關鍵字：

桃園婦人負氣離家南崁溪警消救回

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面