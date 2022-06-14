小三女童6年遭性侵590次...獸父入獄才敢講　1原因輕判9年

▲台南一名少女控訴自國小3年級起，就被父親性侵高達590次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／台南報導

台南一名17歲少女控訴狼父自國小3年級起，就被性侵多達590次，直到國二時，因父親涉嫌詐欺案遭羈押，才決定鼓起勇氣向輔導老師說，一審依590個強制性交罪判男子20年徒刑，但二審卻出現大逆轉，法官僅承認有證人指證的4次，其餘因只有少女一人證述，無法證明獸父惡行，將他改判9年。

少女小玲（化名）表示，從國小3年級起，趁母親出外工作時，父親會在客廳或房間性侵她，每週2次，還要求她換上情趣內衣後替自己口交，並以按摩棒、跳蛋等插入陰道後，強制性交得逞。若不從，會遭到父親責罵，恐嚇小玲不准聲張，否則會害父母親離婚。

將近6年的期間，小玲表示只要父親說「進房按摩」，就知道又要做，還經常因為父親做到很晚，所以隔天他都會打電話向學校請假。被問及為何長久以來都沒有向其他人反映，也沒有跟母親提及，小玲說：「我不敢講，我擔心他們離婚。」

▲少女雖曾試過抵抗，但最終仍抵不過父親的恐嚇與逼迫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

直到父親在2018年因涉及詐欺案遭法院羈押，國二的小玲覺得自己「終於安全了」，才決定向輔導老師說明實情。警方持搜索票上門逮捕狼父後，也的確在家中搜出情趣用品。

狼父審理時堅決否認犯行，辯稱自己入獄前給了小玲一筆生活費，卻時常亂花錢、行蹤異常，還曾上網找酒店打工，是怕被責罵，小玲才誣賴自己。辯護人也提到，小玲曾經在網路上詐欺他人，有說謊的人格特質，不可採信證詞，雖有國中同學證述小玲曾跟他們講過被性侵一次，但若是「長期」被性侵，怎會只講一次呢？

據調查，小玲曾因擔心懷孕，向父親謊稱「已經3個月沒來生理期」，父親才在小五、國一分別帶小玲看過兩次婦產科，醫生當時曾私下問小玲家裡是否有發生什麼事，小玲否認。心理師詢問她為何當下不說，小玲無奈回應：「我根本沒有覺得要講啊，講了有什麼用，我還不是跑不掉。」

法官見國中同學、心理師、社工等人的證詞，認定這名狼父性侵女兒共590次，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共590罪，各處7年8月，合併執行20年。

案經上訴，二審法官認為，就被害經過之描述，不得作為認定犯罪之唯一證據，因此對於證詞是否可信，更需要詳加調查，以及其他補強證據，小玲所控訴的590次中，僅4次有證據可佐，586次均只有小玲一人的單一控訴，雖有缺曠課出勤明細、心理諮商紀錄、測謊鑑定書等證據，多屬具同一性之累積證據，因此難認定有多達586次的犯行，大逆轉改依4次對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處9年，可上訴。