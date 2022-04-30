對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

▲台中狼父猥褻11歲親生女兒，判3年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／台中報導

台中一名父親過去猥褻妻子和前夫的小孩被判刑，服刑完7年後竟對11歲的親生女兒下手，伸進內衣裡揉胸1、2分鐘，女孩當下擔心反抗會遭責怪，故未抗拒，事後才向母親告知。一審依未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處3年6月，狼父質疑其不服管教而無端指控，二審台中高分院不採信，駁回其訴，維持量刑。

判決提到，這名狼父去年4月16日上午7時許，在上學前，要女兒坐在自己大腿上，先隔著外衣撫摸其胸部，再伸進內衣裡撫摸，時間約1、2分鐘，同日放學後，母親才得知此事，轉知社工人員後通報。

女兒在偵訊時表示，因為爸爸平常很兇，所以在摸的時候不敢說什麼，「爸爸有摸及捏我胸部，我會痛，但我也不敢說什麼」、「當天早上我去上學有跟同學講，放學後有跟媽媽講，我有跟媽媽說我很生氣」，還說過去爸爸生氣就會揍她，曾拿椅子打到不能走路，事後爸爸也沒和她道歉解釋過。

一審審理時，狼父否認猥褻犯行，辯稱家裡客廳比較窄，想跟女兒說悄悄話，才會把她抱到大腿上，且當時僅用手環抱她，可能過程中瞬間有碰到胸部，女兒仍繼續在玩她母親的手機。

法官發現，男子過去曾對妻子和前夫的小孩猥褻，曾判刑1年3月，這次竟罔顧親生父女關係，行強制猥褻行為，犯後避重就輕未能坦白認罪，態度尚非良好，一審判3年6月。

男子不滿上訴，質疑女兒是出於不服管教而無端指述被告強制猥褻之犯行，有構陷被告之動機，且無其他證人之證詞，無法證明其指述內容確屬真實。

台中高分院認為，男子稱拉女童坐腿上是為了向她道歉，經女童當庭否認駁斥，若如男子所說，對話過程應屬平和，氣氛堪稱融洽而無衝突，理當不致引發告訴人B女內心痛苦、生氣、害怕等受創反應，不採信辯詞，駁回上訴。