　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中狼父猥褻11歲親生女兒，判3年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／台中報導

台中一名父親過去猥褻妻子和前夫的小孩被判刑，服刑完7年後竟對11歲的親生女兒下手，伸進內衣裡揉胸1、2分鐘，女孩當下擔心反抗會遭責怪，故未抗拒，事後才向母親告知。一審依未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處3年6月，狼父質疑其不服管教而無端指控，二審台中高分院不採信，駁回其訴，維持量刑。

判決提到，這名狼父去年4月16日上午7時許，在上學前，要女兒坐在自己大腿上，先隔著外衣撫摸其胸部，再伸進內衣裡撫摸，時間約1、2分鐘，同日放學後，母親才得知此事，轉知社工人員後通報。

女兒在偵訊時表示，因為爸爸平常很兇，所以在摸的時候不敢說什麼，「爸爸有摸及捏我胸部，我會痛，但我也不敢說什麼」、「當天早上我去上學有跟同學講，放學後有跟媽媽講，我有跟媽媽說我很生氣」，還說過去爸爸生氣就會揍她，曾拿椅子打到不能走路，事後爸爸也沒和她道歉解釋過。

一審審理時，狼父否認猥褻犯行，辯稱家裡客廳比較窄，想跟女兒說悄悄話，才會把她抱到大腿上，且當時僅用手環抱她，可能過程中瞬間有碰到胸部，女兒仍繼續在玩她母親的手機。

法官發現，男子過去曾對妻子和前夫的小孩猥褻，曾判刑1年3月，這次竟罔顧親生父女關係，行強制猥褻行為，犯後避重就輕未能坦白認罪，態度尚非良好，一審判3年6月。

男子不滿上訴，質疑女兒是出於不服管教而無端指述被告強制猥褻之犯行，有構陷被告之動機，且無其他證人之證詞，無法證明其指述內容確屬真實。

台中高分院認為，男子稱拉女童坐腿上是為了向她道歉，經女童當庭否認駁斥，若如男子所說，對話過程應屬平和，氣氛堪稱融洽而無衝突，理當不致引發告訴人B女內心痛苦、生氣、害怕等受創反應，不採信辯詞，駁回上訴。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／本土15033例「分布22縣市」！　新北5797最多、
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬5033例
LIVE／單日確診再破萬　陳時中最新說明
2700家藥局「快篩開賣時間調整」！　1鍵先查哪裡有
快訊／交警隊對面大樓1女墜樓！倒臥血泊中
25年老司機「彎不過」害火車出軌　慘遭判刑！還要賠3.2億
女象迷看球胸前「雙球掉出晃動」！　本尊被肉搜
他載人妻上摩鐵「吃東西」！　開車撞飛5人抓姦團
YouTuber台客劇場一家確診！　視訊媽媽「我比較擔心妳」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

聯結車害火車出軌！25年老司機「彎不過」遭判刑　還有3.2億要賠

對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

載運車過彎刨路機翻覆！卡國1后里北上匝道...3小時仍未排除

快訊／國1后里北上匝道「大型刨路機翻覆」　占用車道排除中

女騎士「嗶」前車一聲　兄弟檔尾隨2公里逼停！拍肩問叭什麼

快訊／貨車迴轉「打保齡球」　士林35機車全被撞倒零件碎滿地

快訊／國1岡山段2車追撞！　北上「紫爆」車流回堵4km

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

聯結車害火車出軌！25年老司機「彎不過」遭判刑　還有3.2億要賠

對11歲女兒揉胸辯「想說悄悄話」　狼父一查竟是7年前累犯

載運車過彎刨路機翻覆！卡國1后里北上匝道...3小時仍未排除

快訊／國1后里北上匝道「大型刨路機翻覆」　占用車道排除中

女騎士「嗶」前車一聲　兄弟檔尾隨2公里逼停！拍肩問叭什麼

快訊／貨車迴轉「打保齡球」　士林35機車全被撞倒零件碎滿地

快訊／國1岡山段2車追撞！　北上「紫爆」車流回堵4km

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

「內科第二出現了！」這區初步審議剛過關　網友給肯定

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

出房門發現2半獸人還在家　哈士奇「原地癱軟」嚇出大小眼

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

狼叔性侵2姪女誇乳暈小　騙傳教懷孕照做

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

板橋婦一生坎坷　因100元遭逆子推下樓慘死

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

屏東男徵婚被騙了！她拿走iPhone13秒消失

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

「北盜黑金城」傳奇起底　一句話讓連千毅、勾惡停火

即／貨車迴轉撞倒35機車　零件碎滿地

中興大學畢聯前會長「捲款172萬元」害畢業生！警方回應了

即／國1后里北上匝道　大型刨路機翻覆

更多熱門

相關新聞

即／國1后里北上匝道　大型刨路機翻覆

即／國1后里北上匝道　大型刨路機翻覆

國道1號台中后里交流道北上匝道今(30日)上午9時許傳出事故，一具大型機具翻覆，180度底朝天躺在路肩，警方獲報後已趕抵現場，初步了解，該機具疑似為刨路機，截至中午12時狀況仍未排除，並占用部分車道排除中，提醒用路人通過務必小心慢行；確切事故原因還有待進一步釐清。

即／台中首位市議員確診　同場餐敘已2局長1專員染疫

即／台中首位市議員確診　同場餐敘已2局長1專員染疫

即／台中文教府會聚餐再傳議員快篩陽

即／台中文教府會聚餐再傳議員快篩陽

邱勝翊搶先打卡「台中最新景點」

邱勝翊搶先打卡「台中最新景點」

台中離譜居檢婦落跑　「夢遊」把食物搬回家

台中離譜居檢婦落跑　「夢遊」把食物搬回家

關鍵字：

台中猥褻女童狼父女兒

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面