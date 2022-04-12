嘉義狼父猥褻幼女94次還性侵　女兒「睡不著、怕爸爸突然開門」

▲嘉義狼父猥褻性侵幼女，判刑13年定讞。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣少女小晶（化名），從小學一年級起，父親就經常趁著她玩電腦或洗澡時，自後方以雙腿夾住小晶，撫胸、摸下體得逞共計94次；另外還兩度指侵得逞。小晶偵訊時，還向檢察官說害怕到「睡不著，我怕爸爸突然把門打開。」最高法院審理後，將狼父重判13年定讞。

判決指出，狼父與妻子、兩名女兒居住在一起，但疑似因為家暴，母親對狼父性侵女兒的事情，知情卻又不願面對。小晶在上國小1年級約5個月後（2011年2月）至剛升國小5年級後不數日（2014年9月初），狼父以每2個禮拜1次之頻率，在嘉義縣住處，趁小晶獨自1人在浴室洗澡或在房間內使用電腦之際，從後面將小晶的手抓住，並以腳夾住小晶身體，再以手來回撫摸小晶的胸部、下體得逞，共計94次。不僅如此，小晶在國小2年級、3年級間某日，以及國小4年級、5年級間某日，狼父還以手指兩度性侵得逞。

小晶曾於國小2年級時向母親反應，但母親當時竟回說「沒關係。」情況持續惡化，小晶爸媽吵架時，狼父竟對母親嗆聲，如果母親離家，就要侵犯小晶，小晶也向母親回覆說確實被摸，但母親也只回「自己要小心，把門關好不要出來。」小晶對家人越發心死，高一時搬到姑姑家居住，高二又轉到阿姨家居住，這時母親要求小晶搬回家，小晶回說「我是不是有跟妳說他摸過我」但母親卻一再說「不知道啊」、「講過什麼」、「發生什麼事啊」、「我裝什麼裝」、「摸過你哪裡啊，妳哪有這樣子講」、「沒有啊」。小晶死心，透過社工報警，全案因此爆發。檢方對狼父提起公訴。

法院審理時，狼父否認犯罪，辯稱沒這回事，小晶的說法與妻子、大女兒不同，是小女兒亂說。但法院根據小晶供詞，另外再比對其他客觀證據，認定狼父有罪，一二審均對他猥褻部分判刑3年半、性侵的部分判刑8年，合併宣告執行13年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。