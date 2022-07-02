亂倫性侵女兒還拍照！　狼父自認「情堪憫恕」求減刑...法官打臉

▲雲林一名狼父2度猥褻、性侵女兒，被法官判4年徒刑，狼父以「犯罪之情狀可憫恕」請求減刑，但法官不採信。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

雲林一名狼父於前年撫摸親生女兒小文(化名)的下體，去年又半夜指侵小文，並拍攝16張下體照，經小文向學校老師揭發此事，狼父被依家暴、妨害性自主起訴，儘管女兒無法原諒他，但狼父在庭上自述務農只賺2萬五，還要養全家，請求法官依「犯罪情勘憫恕」減刑，但法官不採信，案經上訴到台南高分院，仍判4年徒刑，不得緩刑，全案還可上訴。

判決書指出，該名狼父和父母、妻子及四名子女同住，卻頻頻對自己未滿14歲的女兒小文下手，前年3月晚間，狼父走進住處旁汽車修理廠，見小文坐在辦公室內，遂坐在她背後強行將手伸進女兒內褲撫摸下體，猥褻得逞。

狼父又於去年4月28日半夜2時左右，窺看小文房間，見小文已熟睡，進房將她褲子拉下指侵後，又拿手機狂拍10幾張女兒下體照。小文在過程中驚醒，因不敢反抗只能繼續裝睡，忍到早上上學後，向導師和她的阿姨傾訴此事，全案才曝光，警方獲報在狼父手機裡查到16張相關照片。

全案審理時，狼父在法庭上自述他國中畢業，務農每個月賺2萬5000元，還必須撫養家人，是家中的經濟支柱，以刑法59條「犯罪之情狀可憫恕」請求減刑和緩刑，法官認為狼父僅為滿足自己的性慾，就對年幼女兒性侵又用手機拍攝，讓女兒至今難以原諒他，找不到能引起同情之處，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、又成年人故意對少年犯乘機性交罪，合併執行4年徒刑。案經上訴到台南高分院，仍維持4年徒刑，不得緩刑，全案還可上訴。