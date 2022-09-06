攜手教會募集5千份禮物包贈弱勢家庭　黃偉哲盼公私協力強化社會安全網

▲台南市政府致力於推動公私協力全面照顧弱勢族群，社會局6日舉辦「2022攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」啟動記者會，黃偉哲盼公私協力強化社會安全網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府致力於推動公私協力全面照顧弱勢族群，社會局6日舉辦「2022攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」啟動記者會，由TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會、台南市基督教協進會、台灣基督長老教會台南中會及台南67個教會據點募集5000份禮物包，發送給台南市5000戶經濟弱勢家庭。





市長黃偉哲表示，這次募集的禮物包對弱勢族群來說，可謂是及時雨，不僅對他們有莫大的實質幫助，也讓大家都能安心地過中秋。台南是有愛的文化古都，不管公私單位都有錢出錢、有力出力，體現對弱勢朋友的關懷與照顧。





黃偉哲除頒贈感謝狀給這次參與募集禮物包的單位，也特別感謝各基金會、協會、教會及各區公所共同協力合作，以實際行動付出愛與關懷，幫助台南市轄內近貧及弱勢家庭。他指出，公部門的資源，若加入民間力量共同串連，一定能形成更強而有力的社會安全網，期盼透過公私部門及各教會協力合作，讓大台南成為更美好、更幸福的城市。





COVID-19疫情已持續近3年之久，多數弱勢家庭因主要負擔家庭生計者被迫停業、停工，而使家戶頓失收入來源，生活陷入困境。因此2022年TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會，持續辦理「2022攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」計畫，以實際的愛心串連行動，將禮物包發送予台南市弱勢家庭，今年更從去2021年募得的3075份加碼至5000份。





社會局說明，今年是第二年舉辦「攜手愛無限扶助助弱勢計畫」，有了第一年三方合作的經驗，今年更將所佈建的資源串連，延續擴大愛心關懷的力量，邀請教會的教友們參加台南市的睦鄰志工。社會局自去年推動睦鄰志工計畫，致力讓所有的獨居長者，至少都有一位「在地志工」守護陪伴，目前已開發361支睦鄰小隊，志工人數651人，已配對1640名獨老，服務內容包含關懷訪視、電話問安等服務，以實際的愛心串連行動，延續村里關懷中心精神與強化社會安全網概念，強化社區照顧支持體系，關懷所轄的長者及弱勢家庭。





為讓需要幫助的人，能得到最即時的服務，社會局目前已成立12處社會福利服務中心，可就近服務弱勢家庭，由在地團隊聯合提供最安心即時的多元服務。民眾若遇到家中遭逢變故、或生活需要協助，可就近至各社福中心諮詢、或電洽社會局06-2993992詢問。