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國圖南部分館暨國家聯合典藏中心動土　黃偉哲宣布工程啟動

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣唯一國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲親自出席，與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、國家圖書館館長曾淑賢、立委陳亭妃、賴惠員與多位地方民代等人，共同執鏟動土宣布工程啟動。

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「國圖南部分館」預計將於2025年12月完工啟用，為文化之都臺南再添一重要建設。黃偉哲致詞表示，國圖南館的動土是台南大新營地區的大盛事，從2017年時任行政院長林全宣布國家圖書館分館將座落在台南新營至今，已經過了5年，歷經多方努力，終於讓工程順利動土，令人相當振奮，不但成就了溪北地區的一件重大建設，更實現了台南均衡發展的許諾。黃偉哲期盼工程順利啟動，並能如期如質完工，帶給南部民眾更好的閱聽與知識環境，

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，國家圖書館南部分館座落的新營地區，是台南長久以來重要的的文教城市之一，而為了配合國圖南部分館啟用，市府也將規劃大眾運輸路線，串聯大學、南科、嘉義高鐵站、故宮南院及岸內糖廠等地，讓國圖南部分館能夠服務更多服務更多中南部的研究者與民眾。

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
教育部長潘文忠也特別感謝台南市政府，無償提供5點多公頃的建築用地，讓國家圖書館南部分館能順利座落在新營人文薈萃的區域，未來「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」不僅能成為服務在地民眾的公共圖書館，更是全臺學術知識典藏的重要建設。

▲國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人，共同動土宣布工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」為地下1層、地上5層之建築物，包含國家聯合典藏中心和國家圖書館南部分館兩幢主要館舍建築，還有庭園休憩、會議、展覽、餐飲及停車場等公共空間，更是南臺灣唯一國家級書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。建設經費預算總金額超過新台幣50億元、施工費高達34億4832萬元，預計在2025年底完工啟用。

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