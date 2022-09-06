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台南五大總工會代表拜會黃偉哲　攜手持續為勞工朋友打拚

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6日接待台南市五大總工會領袖，包括總工會代表陳水林理事長、大台南總工會代表鄭山林理事長、台南市產業總工會代表宋照濱理事長、台南市職業總工會代表王財源理事長、台南市職業工會總工會代表吳武軒副理事長及各工會幹部等人，在勞工局長王鑫基陪同下，拜會台南市長黃偉哲。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲對各工會代表長期支持台南市政府政策，表達肯定，他親自贈送由庇護工場推出的愛心中秋月餅禮盒，祝福大家中秋佳節愉快，更呼籲關懷身心障礙夥伴，邀集大家齊心做愛心，推廣庇護工場產品，善心傳愛不遺餘力。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這三年多年來，謝謝各工會協助勞工朋友，包含勞資雙方、訴訟的協助及職安等部分，中秋佳節將到了，感謝大家的努力，祝福大家中秋快樂，南市府勞工局一定全力來協助，為勞工爭取最大的服務。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南總工會理事長鄭山林指出，今日特別代表勞工朋友們，前來肯定黃偉哲市長任內推動各項勞工政策，像是「希望家園、弱勢優先」，勞工局與總工會攜手合作關懷弱勢勞工家庭，透過發放慰問金的方式，協助弱勢勞工改善生活，將台南變成充滿人本關懷、安居樂業的城市。

台南市產業總工理事長會宋照濱表示，感謝南市府團隊，長期以來對於勞工朋友的照顧，協助總工會推廣勞工教育，提升勞工專業職能，持續關心勞工朋友們的各項福利及權利。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲向工會幹部報告，自蔡英文總統上任以來，考量整體經濟情勢，政府每年檢討基本工資並逐年進行調整，自2023年1月1日起，每月基本工資由新台幣25250元調整至26400元，調升1150元，調幅約為4.56％；每小時基本工資由168元調整至176元，調升8元，政府除維持國內就業穩定及經濟成長，兌現蔡總統照顧基層勞工的承諾，期盼透過調整能帶動正向經濟成長，共創勞資雙贏。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲自就任以來，在勞、資、政三方合作下，目前南市已累積超過1.9兆元的投資金額，由南科、沙崙所組成的雙引擎為中心，帶動半導體高科技產業發展，繼台積電宣布投資1.15兆元於南科興建3奈米、5奈米廠後，吸引更多企業加碼投資，進駐台南逾20年的聯電，去年也宣布再加碼投資1,000億元於南科擴廠，全球紫光設備領導廠商艾司摩爾，則於109年在南科設立海外最大的EUV全球技術培育中心，未來3年內也考慮擴大在台南研發中心的投資，透過高科技廠商發揮磁吸效應相互影響、讓更多供應鏈廠商及優秀人才扎根，除了創造新經濟動能、強化產業聚落外，更增加超過3萬個就業機會。

▲台南市長黃偉哲接待台南市五大總工會領袖，期盼一起為台南市勞工朋友打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）
由於受到疫情影響，導致部分勞工減班休息、或失業，市府先後向中央爭取多種公共服務工作機會，更率六都之先，加碼推動「防疫安心上工計畫」，市府釋出逾3000個短期上工職缺，以補充防疫人力不足、減緩勞工經濟收入減少衝擊；在市府團隊的努力下，依據行政院主計總處統計資料顯示，台南市在2022年失業率為3.6％，除低於全國失業率3.7％，更創下連續六期失業率為六都最低，再創市政佳績。

市府將持續以「永續台南，宜居首府」、「活力台南，全齡照顧」、「文化台南，國際聚焦」、「便捷台南，區域均衡」、「富饒台南，壯大台灣」這五大施政面向，讓這座文化古都、科技新城閃耀國際舞台，持續為市民的幸福努力，期盼為勞工朋友繼續共同打拚。

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