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親子嘉年華17日新營登場　黃偉哲邀請親子齊同樂

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年萬聖節親子嘉年華派對廣受好評，台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，也是首次移師溪北地區舉辦，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲邀請大小朋友們9月17日一起來新營體育場（228公園前綠地）同樂，留下難忘的親子回憶。黃偉哲表示，延續去年好評，今年持續規劃優質的大型親子嘉年華活動，並且首次移師溪北地區，活動邀請到YOYO家族總動員19位哥哥姐姐及多組超人氣卡通明星輪番動感熱情唱跳，希望讓工作忙碌的家長和小朋友們留下美好回憶，也感謝議會大力支持市府辦理親子活動。

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，本次親子嘉年華活動將於9月17日上午9時至下午4時於新營體育場（228公園前綠地）舉辦，當天預計設有超過30頂帳棚攤位，提供趣味闖關、定點定時於舞台上進行唱跳表演及有獎徵答等活動，並結合市府各局處提供消防及防疫宣導、動物生命教育、婦女就業及育兒資訊等多元資訊攤位打造專屬於親子遊玩戶外活動空間。

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來面對少子化趨勢，為了幫助父母減輕育兒負擔，市府持續爭取資源，提供優質的教保服務，打造安全的就學環境。除育兒津貼補助、加碼及辦理課後留園政策外，更廣設公幼及非營利幼兒園、增加準公共幼兒園，讓家長享有平價教保服務，期待透過親子活動讓父母更了解育兒政策。

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局提醒，防疫期間一切活動規劃皆會遵循中央流行疫情指揮中心的防疫規範，也訂有防疫計劃，體溫正常及手部消毒後才能入場。為避免交通壅塞，提醒市民朋友可多搭乘大眾運輸至會場，另為避免人潮眾多，請大家提早入場，活動詳細訊息洽台南市政府教育局網站(http://www.tn.edu.tw)。

▲台南市教育局規劃於9月17日在新營辦理大型戶外親子嘉年華活動，5日在民治市政中心，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝以及東森電視YOYO家族成員柳丁哥哥和草莓姐姐共同宣傳暖身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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