光復「赫爾松小鎮」升烏國旗　網淚喊：願榮耀歸於烏克蘭

▲烏軍光復維索科皮利亞後，在當地醫院屋頂升上烏克蘭國旗。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

俄烏戰爭持續超過半年，烏克蘭日前揚言將進行大反攻。對此，民進黨立委王定宇6日於臉書分享，自己彙整烏軍的最新進度，目前已攻破俄羅斯的第二道防線，使1.5萬至2萬俄軍陷入困境，更貼上烏軍光復赫爾松小鎮「維索科皮利亞」後，在當地醫院屋頂升上烏克蘭國旗。讓不少網友直呼，「願榮耀歸於烏克蘭！」

王定宇表示，烏克蘭對侵略者俄羅斯進行大反攻，階段戰略目標為南部大城赫爾松，從澤倫斯基和烏克蘭南方司令部揭露的有限訊息，「繼光復赫爾松西、北側多個城鎮後，烏軍再光復北側2個聚落，包括赫爾松北邊的交通樞紐維索科皮利亞，第聶伯河西岸俄軍被截成南北二段。」

王定宇接著指出，烏克蘭在東部的攻勢是反攻收復東部頓內茨克（Donetsk）地區一個聚落，奪回東部利西昌斯克－希維爾斯克（Lysychansk－Siversk）「部分高地」，而東北方軍隊襲擊了俄羅斯從貝爾格羅德，補給易久姆、紅利曼、北頓內次克的交通樞紐重鎮「庫皮揚斯克」。

王定宇說，過去一週，俄羅斯已經陣亡2000多人，「赫爾松第一道俄軍防線已經被突破，第二道防線也被打開缺口」，在第聶伯河西岸赫爾松一帶的俄羅斯軍隊，被烏軍精準火砲截斷過河退路和補給，約有1.5萬至2萬俄軍陷入困境。

王定宇最後也不忘貼上照片表示，「這張相片引自推特，是烏軍光復維索科皮利亞後，在當地醫院屋頂升上烏克蘭國旗。」不少網友留言為烏克蘭打氣，「侵略屠夫輓歌～現世報」、「烏克蘭加油」、「國旗真的是一面很讓人感動的一塊召魂旗子！我們贏了！我國要以烏克蘭為師」、「願榮耀歸於烏克蘭。」