俄羅斯正向北韓購買砲彈和火箭　美最新解密情資曝光

▲俄羅斯國防部8月25日公布畫面，Malka火砲系統從烏克蘭一處秘密地點發射。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國最新解密情報指出，俄羅斯正從北韓購買砲彈及火箭，數量達數百萬枚，表明全球祭出的制裁措施奏效，嚴重阻礙俄羅斯供應鏈，使得莫斯科政府轉向「遭排斥的國家」（pariah states）尋求軍事物資。

紐約時報報導，俄羅斯前陣子收到首批伊朗製造的無人機，美國多名官員認為，俄羅斯轉向伊朗、北韓的決定表明，美歐國家實施制裁與出口管制措施正損害俄國為軍隊獲取物資的能力。

美國解密情報並未給出更多細節，包括武器確切資訊、運輸規模或時間，目前無法獨立證實這筆交易。不過美國官員表示，除了短程火箭與砲彈，預計俄羅斯接下來還會試著購買更多北韓裝備。華府智庫「戰爭研究所」的梅森克拉克（Mason Clark）指出，「克里姆林宮應該警惕自己必須從北韓購買任何東西。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，白宮解密揭露關於俄方軍事計畫情報，先私下轉達給盟友國，接著向大眾公開。經過一段時間後，美國政府再次開始解密情報，以突顯俄軍困境，包括近期購買伊朗無人機與俄軍招募士兵等問題。

至少截至目前，廣泛經濟制裁並未讓俄羅斯行動陷入癱瘓，不過飆高的能源價格充實俄國國庫，使莫斯科能夠緩解其銀行與國際金融體系隔絕、進出口限制帶來的影響，而針對俄羅斯寡頭的制裁也未能削弱總統普丁（Vladimir V. Putin）的權力。不過美方表示，針對俄羅斯重建軍力的能力而言，歐美的經濟行動是有效的。

面對美國的施壓，絕大多數國家均謹慎行事，俄羅斯則把談判重點放在伊朗與北韓。由於美國與國際社會的制裁，伊朗與北韓的國際貿易基本上已被切斷，這意味著兩國都不會因為與俄羅斯達成協議而損失慘重。美國官員表示，俄羅斯與北韓達成新協議，顯示出莫斯科政府的絕望。

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