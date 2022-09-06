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「烏克蘭正妹」色誘奏效！　俄兵撩妹傳照片慘被空襲炸死

▲▼烏克蘭軍人8月29日在頓內茨克前線發射迫擊砲。（圖／路透）

▲烏克蘭駭客以「正妹」誘騙俄羅斯士兵上鉤。圖為烏克蘭軍人8月29日在頓內茨克前線發射迫擊砲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭開打至今（6）日已進入第195天，烏克蘭反攻出新招。外媒報導，烏克蘭駭客在社群媒體上創立「正妹」假帳號，誘騙俄羅斯前線士兵傳送照片，藉此得知俄軍基地的確切地點，然後，他們就受到烏軍的致命炸彈血洗了。駭客表示，因為這些「俄軍總想著做愛」，所以釣魚伎倆才會成功。

美媒《商業內幕》報導，來自烏克蘭哈爾科夫的30歲IT專業人士克尼許（Nikita Knysh）向《金融時報》透露，自從2月俄軍入侵以來，他就想用自己的駭客能力幫助自己的國家，因此成立了「駭你媽」（Hackyourmom）組織，並招募了其他駭客加入，目前共有30名烏克蘭駭客成員。

克尼許透露，「駭你媽」上月在東南部梅利托波爾（Melitopol）騙倒眾多俄羅斯士兵，他們在包含Telegram在內的社交媒體平台上創立假帳號，把帳號包裝成是「具吸引力的正妹」，先透過聊天了解俄軍士兵，最後再說服他們向駭客發送前線的照片。

克尼許說，「這些俄軍總是想著做愛，他們傳一堆東西給『妹子』，就為了證明自己是個戰士。」當下收到照片後，駭客們分析辨識出這是從被占領的梅利托波爾一處偏遠的俄軍基地所拍攝的，再把定位和資訊交給烏軍，幾天後那個俄軍基地就遭炸彈襲擊。

「駭你媽」一名綽號「Maxim」的成員表示，他聽到這件事後的第一個想法是「我很有作戰效率，我可以幫助我的國家」，他發現自己想要達成更多這種戰果，一再地找出更多俄軍基地。烏克蘭新聞網站《烏克蘭真理報》（Ukrainian Pravda）上月引述梅利托波爾市長說法指出，當地一個大型的俄羅斯軍事基地發生爆炸。

克尼許表示，他的團隊不只是創正妹假帳號，還參與了其他駭客攻擊，例如偷取俄羅斯軍火承包商的數據庫，或駭進俄國電視台播放有關烏克蘭平民傷亡的新聞片段，「對我來說，這就像在作戰，如果沒有錢、沒有先進的軟體，甚至不會高級的駭客技巧，那你就可以用這種誘騙方式和暗網來對付敵人。」

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