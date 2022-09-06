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沉香全球商機大　中國醫大、勤益科大月底開課

▲▼沉香可以入藥、禮佛，萃取成精油，全球上看百億美金商機，中國醫大和勤益科大將在月底開課。（圖／民眾提供，下同）

▲沉香可以入藥、禮佛，萃取成精油，全球上看百億美金商機，中國醫大和勤益科大將在月底開課。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣是全球最大沉香消費國，全台上千人種植、超過3千萬棵，全球每年更上看百億美金商機，沉香可入藥、做香、做佛珠、萃取精油及用於禪修等，之所以珍貴在於沉香愈受到蟲咬、獸啃的傷害，愈會自動啟動保護機制，分泌出清香油脂，凝結在木材內，中國醫藥大學推廣教育中心為了教導民眾如何種植、如何製作成品，甚至還請來勤益科技大學傳授分辨真偽，月底將開班授課，讓外界一窺堂奧。

▲▼沉香可以入藥、禮佛，萃取成精油，全球上看百億美金商機，中國醫大和勤益科大將在月底開課。（圖／民眾提供，下同）

越南原本是野生沉香的主要生產國，但因為龐大商機，沉香樹原始林遭到嚴重破壞，開挖殆盡後，價格更是不斷上揚，國內也興起一股沉香熱，不但有人收集投資，更有上千名農民種植高達3千多萬棵，沉香具有高經濟價值，野生沉香至少要10年才能結香，才能製作成品，由於種植時間長，成本高，取得不易，更加珍貴，後來有農民試圖人工培育，但技術良莠不齊，1公克2、30元，2、30萬元都有。

▲▼沉香可以入藥、禮佛，萃取成精油，全球上看百億美金商機，中國醫大和勤益科大將在月底開課。（圖／民眾提供，下同）

野生沉香必須受到蟲咬、獸啃，或是天然災害如雷劈的傷害，傷口愈嚴重，愈會分泌出清香油脂，傷口經由真菌入侵寄生，使其細胞組織產生化學變異，經過數年累積的變異，油脂最後凝結在木材內，即為沉香。

中華沉香產業國際發展協會經多年選種，終於培養出最適合台灣氣候、環境的沉香樹，以前要花上10年以上的種植時間，如今18個月即可採香。

中國醫藥大學推廣教育中心將在月底辦理第1屆沉香樹種植及相關加工技術研習營，不但規劃國際中醫師黃錦豊主講沉香對人體保健應用、沉香香水的調製；沉香雕刻大師李文武主講沉香之藝術創作；台灣沉香學會秘書長謝清河主講香材應用；沉香達人薛文進帶領學員如何萃取精油和佛珠製作。

中國醫藥大學推廣教育中心表示，由於沉香價值昂貴，品質參差不齊，最後還有勤益科技大學化工系主任邱維銘主講沉香鑑定及科學分析，讓沉香在照妖鏡下現形。

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