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新竹最慘富商！損友搬空上億　破案5個月後再被「台灣3大盜」盯上

▲新竹最慘富商！損友才搬空上億　破案5月再被台灣3盜盯上。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新豐一名沉香收藏家，在5個月內連被搬空2次，損失慘重。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹沈姓富商因收藏高價沉香、檀香等珍貴藝品，遭連劫2次損失慘重，先是壞朋友鄭男將藏寶消息透露給陳姓竊賊，夥同歹人將他洗劫一空，未料破案後5月再遭台灣3盜盯上，再次前往富商家綑綁富商與兒子再次洗劫。第一起竊案破案後警方依線尋回贓物，但仍有100件、價值約2000萬元的收藏尚未找到，案經富商提起民事訴訟，向竊賊陳男及其4名幫手求償，並向損友鄭男提起連帶賠償為條件達成和解，然因富商遲遲未收到賠償款項，因此新竹地院再判損友鄭男需賠償富商2000萬元。

▲新竹最慘富商！損友才搬空上億　破案5月再被台灣3盜盯上。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈姓富商交友廣闊，經常請朋友到家中品茗論香道，未料反遭損友盯上，聯合歹人將他洗劫一空。

新豐沈姓富商愛好收藏名貴沉香、檀木及老普洱茶，經常邀同好前往自家豪宅一起品茗、論香道，沒想到卻因此引狼入室。負責主導此竊案的鄭姓男子，曾有幸受邀前往做客，看見被富商珍貴收藏起了歹念，找來陳、邱嫌等人，租下2台休旅車，並掛上偷來的車牌守株待兔。

2020年5月，鄭男一夥人蹲點多日，終於等到沈家人外出，一行人將大門破壞後進入，迅速將屋內的高檔沉香、茶品等價值約上億的寶貝收刮一空，分別以2休旅車送出，前後過程僅花了1小時，沈姓屋主返家後急奔警局報案。

▲新竹最慘富商！損友才搬空上億　破案5月再被台灣3盜盯上。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方陸續在台北、花蓮等地找回部分贓物，不過仍有沉香木、沉香精油、檀香佛珠、牛樟靈芝精油等約100件收藏未尋回。

▲新竹最慘富商！損友才搬空上億　破案5月再被台灣3盜盯上。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方成立專案小組，經監視器發現鄭嫌等人行蹤，接著一夥人分頭前往台北及花蓮等地藏贓物，前後將鄭、陳等嫌逮回並陸續找出贓物，不過仍有沉香木、沉香精油、檀香佛珠、牛樟靈芝精油等約100件收藏未尋回。

事後陳男與數名共犯在2020年8月以損友鄭男需連帶給付2000萬元為條件，與沈男富商成立和解，然因沈男卻遲遲收不到賠償款，因此新竹地院再判損友鄭男需賠償沈男2千萬元。

令人驚訝的是，沈姓富商禍不單行，5月間才遭損友夥同外人「咬布袋」搬走上億寶貝，好不容易破案後陸續尋回失物，卻又在5個月後再遭赫赫有名的「別墅大盜」潘培林、「珠寶大盜」陳清課與「馬3大盜」白鴻勝鎖定，以攀爬遮雨棚至住處2樓破壞窗戶後侵入屋內搜尋財物，還用膠帶綑綁沈男父子雙手，逼父子開啟保險箱，奪取保險箱內現金150萬元及價值共約20萬元的手錶，所幸2起竊盜搶劫都已破獲，歹人終將被繩之以法。

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