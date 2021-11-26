撞擊畫面曝！18歲勤益科大男下課返家遇死劫　對撞左轉休旅喪命

▲▼勤益科大夜校大一男機車撞車噴飛慘死街頭，肇事駕駛無業。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區昨晚10點多發生一起死亡車禍，就讀勤益科技大學管理學院夜間部的18歲林姓男大學生，騎機車返家途中對撞要左轉的休旅車，當場慘死街頭，檢方完成相驗，家屬製作筆錄時相當難過，對車禍沒有意見，肇事的吳姓駕駛當時也要回家，辯稱轉彎時沒有看到機車，據了解，吳男目前無業，未來死者家屬求償恐難如願。

林姓大學生昨晚10點下課，騎機車要回家時，在太平區中山路三段6巷對撞要左轉的休旅車，機車車頭嚴重擠壓變形，自小客車右前保桿破損、引擎蓋也變形，林男送醫急救傷重不治，雙方酒測值均為0。

校方表示，林生就讀管理學院夜間部，目前還在了解老師和同學對林的印象，對於年紀輕輕便失去生命，覺得非常惋惜，希望相關單位能加強該路段的安全措施，避免再發生類似車禍。

學校在第一時間已有代表慰問致意，也提供相關紓困措施申請資訊，學校會全力協助，同班同學在下週會開始進行團體諮商輔導，導師已撥電話向家長致意。

林生的母親製作筆錄時，非常難過，對於死因也沒有意見，吳男則是辯稱轉彎時沒有看到機車，警方訊問後將吳男依過失致死罪嫌送辦。

吳男未來不但面臨刑責問題，也有民事賠償，但他目前無業，死者家屬在求償上恐有困難。