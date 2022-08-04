千萬沉香佛像變4顆電池！毒梟請求國賠　中檢有疏失...下場曝光

▲張宗保控扣押物遭到調換，更一審認檢調有疏失，判台中地檢署須賠6萬4000元。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

毒梟張宗保涉進口31.5公噸的麻黃素（安非他命原料）來台，再轉售給製毒集團牟利，2013年被判刑8年2月確定。張2017年假釋出獄時，指控檢調檢調將當初查扣的青花瓷骨董有損壞、被調包等情形，其中價值上千萬的沉香也被調換成4顆電池，請求國家賠償1千萬元；一、二審都敗訴，但更一審認沉香確實遭到調換，檢調有疏失，判賠6萬4000元。

張宗保（65歲）2005年間涉嫌將麻黃素進口轉賣給製毒集團，當時檢調查扣他上億資產、求處無期徒刑，至2013年改依幫助製造二級毒品罪判刑8年6月確定，不過當年他搭機潛逃越南，隔年才被押解返台服刑。

2017年張宗保假釋出獄，指控他領取當初遭扣押的物品後，發現有一尊裝在紙盒內的千萬元奇楠沉香佛像，被調包成4顆電池，另有青花瓷骨董8支僅發還5支，惠安沉香15盒也有損壞情形，請求國賠1000萬元。

台中地檢署抗辯，全案在發還扣押物時，都有經過張或張妻或對方律師逐一檢視封緘完整且無汙損，才拆封，勘認扣押物品無檢調所屬公務員侵吞的可能，一、二審均以張宗保無法舉證為由予以駁回。張不服，上訴到最高法院後，全案發回高等法院更審。

台中高分院更一審表示，張宗保主張紙盒的內容物，是沉香雕成的半身觀世音菩薩佛像，高12公分、寬10公分、重458.6公克，但紙盒長、寬、高均為6.5公分，內部則深度5公分，長、寬為6公分，自物理上觀之，佛像顯然無法置放在紙盒中，張此部分主張應與事實不符，未足採信。

不過當初扣押物紙盒內所記載的確是沉香，後續發還時卻變成電池，此部分合議庭認定台中地檢署保管有疏失，負有國賠責任，遂依據陳姓證人在2006年以65萬元出售給張325克沉香的價格，以每克2000元計算，判決台中地檢署應賠償張6萬4000元。可上訴。

針對此案，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，將等到收到判決書了解內容後，再決定是否提出上訴。