神鬼女保全「靠這招」A走743萬　管委會16個月才發現

▲神鬼女保全將年繳管理費改登錄成月繳，將差額A走還債。（圖／記者劉昌松攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名宋姓女保全在外欠債，將歪腦筋動到住戶頭上，由於住戶年繳管理費可打9折，她就利用這點，2020年1月開始陸續將住戶管理費改登錄成月繳，其他差額拿去還債，16個月內A走743萬多元。法院審理後，依業務侵占罪判她3年徒刑，可上訴。

判決指出，宋姓女保全自2015年起在高雄市三民區某棟大樓擔任管理員，負責收取住戶繳交的管理費，再轉交給管委會。不過她因為在外欠債，就將歪腦筋動到住戶頭上，自2020年1月1日至2021年4月26日，利用管理費年繳有打9折優惠，將住戶繳的全年管理費，改成月繳的方式存入管委會帳戶，藉此將部分差額拿去還債，侵占金額高達743萬8544元。

為了避免東窗事發，宋姓女保全還在管理費收款紀錄表上，將年繳的住戶改登錄為月繳，製作成不實報表，並將紀錄表交給管委會查核，直到去年4月，管委會發現帳目有問題，找專業人員來查帳，才發現女保全16個月來以來，已經A走近743萬餘元。

高雄地院審理時，宋姓女保全坦承犯行，但辯稱自己有補回一些管理費，沒A走這麼多錢；不過法院根據會計資料，認定女保全仍有700萬元犯罪所得，依業務侵占罪判她3年徒刑，可上訴。