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ET專訪／與韓總合體時間曝光！　柯志恩證實：與韓團隊緊密合作

▲▼國民黨高雄市長參選人柯志恩接受《ETtoday 新聞雲》專訪 。（圖／記者許宥孺攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩接受《ETtoday新聞雲》專訪 。（圖／記者許宥孺攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許展溢、許宥孺

文／許宥孺

前高雄市長韓國瑜任內首位新聞局長王淺秋，日前透露韓國瑜不排除年底展開輔選行程。國民黨高雄市長參選人柯志恩接受《東森新媒體ETtoday新聞雲》專訪時透露，掃街時仍有民眾希望她「叫韓來」，但目前仍希望把焦點放在她個人，10月中旬才會考量合體問題，而在政策部分，確實與韓團隊有緊密合作。被問到如果沒當選，下一步該怎麼辦？柯志恩強調，會繼續留在高雄，「不要忘了明年又要開始備戰總統大選」。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲2020罷韓成功，韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（資料圖／記者李毓康攝）

►韓國瑜熱潮沒退！柯志恩掃街民眾喊「叫韓來」　她曝10月中旬是合體關鍵

柯志恩認為，高雄被民進黨執政多年，能被韓國瑜捲起一股風潮，是非常不得了的奇蹟，即使韓國瑜被罷免，仍有不少高雄人仍懷念他。舉例，她去菜市場掃街拜票，不少歐吉桑、歐巴桑都會跟她說，「要叫韓來」，這表示韓國瑜曾提及的「苦民所苦」、壯大高雄的經濟，民眾是有感的。

柯志恩說，在她還沒確定參選前，和韓國瑜有一次見面機會，她曾問韓的意見，韓國瑜就告訴她，「妳去過全世界那麼多國家，妳就把最喜歡城市的願景講給高雄市民聽、跟高雄市民對話」。

▲柯志恩今把握假日四處掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩把握假日四處掃街拜票。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲▼韓國瑜留言替柯志恩打氣，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

▲韓國瑜留言替柯志恩打氣，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

「他是一個好的朋友。」柯志恩說，要不要請韓國瑜來站台，她認為10月中旬後才需要考量這個問題，畢竟現在還有很多市民還不認識她，當務之急，是要讓大家知道，是柯志恩要來打高雄選戰，把焦點放在柯志恩，直到大家了解她，甚至對她提出的政策有所爭辯對話時，團隊會再來看看合體時機。

柯志恩強調，她不曉得韓國瑜是否願意輔選，截至目前，也沒有提到這些議題，是王淺秋特別提到，但她認為，以韓市長的個性，只要邀請，他一定會兩肋插刀。至於要如何合體，雙方都沒有討論過，不過還是要尊重韓市長，因為他現在將心力都放在公益活動上。

►延續韓國瑜團隊政策？　柯志恩證實：與韓團隊有緊密合作

由於選戰逐漸白熱化，柯志恩日前就到新北市，向市長侯友宜請益教育、體育、托育經驗，那在高雄政策部分，是否會延續韓團隊政策？對此，柯志恩表示，她所提出的政見不會全是韓團隊政策，但是韓團隊的副市長葉匡時，就是他的競選總部主委，還有在擬定政策時，過去韓團隊都給她很多想法。

▲▼高雄市前副市長葉匡時擔任柯志恩競總主委。（圖／翻攝自葉匡時臉書）

▲高雄市前副市長葉匡時(圖右)擔任柯志恩競總主委。（圖／翻攝自葉匡時臉書）

柯志恩強調，4年過去，高雄變化非常快，韓團隊曾進入市府、也曾執行過這些政策，所以對於她新的想法，韓團隊就能從過去經驗，給她實務上的建議，所以與韓團隊確實有緊密合作。舉例像是葉匡時過去提出把oBIKE替換成YouBike，「這要給葉匡時讚許」，現在則是必須考量據點增多，另外有些過去提出的政策，有些做了、有些沒做，這都必須盤點。

►假如沒選上？柯志恩：留高雄沒問題「不要忘了明年總統大選」

「繼續留在高雄沒問題。」柯志恩說，萬一她真的落選，學校工作仍會持續，周一至周三在台北，周四至周六在高雄，這對她來說不是問題，像高雄8名立委在立法院會期時也都是如此，「高雄這麼棒的城市，對我來說非常好，重點是這4個月拚下來，宮廟、里長還有社團願意給我非常大的溫暖，怎麼可能選完就走？這不符合咱高雄人的『氣口』」。

▲國民黨高雄市黨部舉辦提名同志介紹會，支持者到場相挺。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲國民黨高雄市黨部舉辦提名同志介紹會，支持者到場相挺。（圖／柯志恩辦公室提供）

柯志恩強調，假設沒選上，她可以繼續留在高雄，把這些地方再走一遍，「不要忘了明年又要開始備戰總統大選，整個局勢要能掌握，我們的發言人、小編都有經驗，明年就是他們的主戰場，每個人都被訓練到一個程度，未來這群要選立委等等，所以留在高雄無庸置疑，不是困難的事。」

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