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月世界熱氣球9／5夢幻起飛！售票秒殺別失望　視天候釋搭乘名額

▲▼高雄愛•月熱氣球活動於9月5日月世界率先登場，只要花500元飛高高就可欣賞奇幻惡地地形。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄愛•月熱氣球活動於9月5日月世界率先登場，只要花500元飛高高就可欣賞奇幻惡地地形。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於2021年首推出即獲得好評的「愛．月熱氣球」活動，將在9月5日於田寮月世界登場！8月5日一推出即造成搶購，線上沒搶到票别失望，每場繫留體驗將視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。

▲沒搶到票的民眾別失望，每場繫留體驗將視當日天候狀況釋出搭乘名額。（圖／高雄市觀光局提供）

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▲沒搶到票的民眾別失望，每場繫留體驗將視當日天候狀況釋出搭乘名額。（圖／高雄市觀光局提供）

去年熱氣球首次在月世界及愛河這兩個場域冉冉升空，吸引許多遊客造訪，網路美照瘋傳，不只民眾享受，也讓田寮、旗美及阿蓮區餐廳業者在疫情重創後嶄露許久未見的笑容。觀光局也向中央爭取5千萬經費進行月世界環境優化改善工程，將提供遊客嶄新的旅遊休憩空間及服務設施，並更加強月世界的在地意象。

▲▼高雄愛•月熱氣球活動於9月5日月世界率先登場，只要花500元飛高高就可欣賞奇幻惡地地形。（圖／高雄市觀光局提供）

「2022高雄愛．月熱氣球」明(5日)將於月世界首登場，觀光局今年更在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，以更高的飛行平台帶大家飛更高、看更遠，視野超遼闊。

觀光局指出，愛河熱氣球搭配絕美河景，是攝影好手敲碗期待的美景，而今年除了熱氣球繫留體驗外，還有迷你熱氣球光影展演秀，愛河場更安排假日美食市集，熱氣球意向串聯美食及音樂，帶給大家滿滿異國浪漫視覺與味覺饗宴。而除了熱氣球好拍，兩場域還設置了多處繽紛網美打卡點，就是要你帥照、美照拍好拍滿。

▲▼愛河場將於9月16日接棒，是攝影好手敲碗期待的美景。（圖／高雄市觀光局提供）

▲愛河場將於9月16日接棒，是攝影好手敲碗期待的美景。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局說明，熱氣球繫留搭乘活動自8月5日開放網路售票就秒殺，沒搶到票的民眾也別失望，每場熱氣球繫留搭乘時間將視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。

交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。活動會場週邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車之外，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站. 旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。建議出門前關注熱氣球最新消息，請上觀光局官方網站高雄旅遊網FB官方粉專IG及「2022高雄愛．月熱氣球」臉書 ，以隨時掌握活動現場最新資訊。

▲月世界熱氣球活動交通資訊，將視現場車流進行交通管制措施 ，周邊停車場有限。（圖／高雄市觀光局提供）

▲月世界熱氣球活動交通資訊，將視現場車流進行交通管制措施 ，周邊停車場有限。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼愛河場將於9月16日接棒，是攝影好手敲碗期待的美景。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼ 愛河熱氣球將於9/16接力登場，媲美塞納河畔的美景與浪漫氛圍絕對不能錯過。（圖／高雄市觀光局提供）

▲愛河場將於9月16日接棒，是攝影好手敲碗期待的美景。（圖／高雄市觀光局提供）

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