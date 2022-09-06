妙齡女販毒被通緝「斜槓做網拍」　5坪套房堆滿衣服成雜貨店

▲26歲通緝女逃亡期間繼續販毒，還斜槓做網拍，5坪小的套房宛如毒品雜貨店。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名26歲李姓女子（綽號小玲）因販毒遭判刑，逃亡期間躲藏於租屋處，為了謀生仍重操舊業，不僅一邊販毒，還開起斜槓人生兼做網拍。警方前往查緝時，5坪小的套房內塞滿女裝，椅子下則搜出多種毒品，宛如毒品雜貨店，讓員警看傻了眼，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方日前接獲線報指稱，小玲把租來的民宅當作毒品倉庫，販毒之餘還兼做網拍，線民還特別告訴員警，要注意小玲家的「椅子」。警方歷時數月跟監埋伏蒐證，鎖定小玲住處後，向法院聲請搜索票前往查緝，日前於三民區住處逮到小玲，也果真在一張椅子內查獲毒品。

▲小玲逃亡期間還開起斜槓人生兼作女裝網拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，小玲因過去販毒遭判11年11月有期徒刑，但拒到案執行，於今年4月被通緝，通緝期間仍重操舊業，聯繫老顧客繼續販毒。此外，小玲還開啟斜槓人生，獨自批貨從事女裝網拍，盡量以店到店方式出貨，若有出門寄貨就同時交易毒品，以躲避警方查緝。

▲警方於套房內搜出多種毒品，5坪套房宛如毒品雜貨店。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於現場查獲大麻5包、安非他命14包、第二級毒品液態搖頭丸12瓶、第三級毒品一粒眠58顆、毒品愷他命1包、毒品咖啡包95包、電子磅秤6台、K盤1個、毒品咖啡包空包裝袋1批、封口機1台、手機3支、新臺幣28600元，小小一間5坪套房宛如毒品雜貨店，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，另將向上追溯毒品來源。

▲全案依違反毒品危害防制條例將李女移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）