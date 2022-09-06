高雄今年首例本土登革熱！前鎮男「8天就醫3次確診」感染源不明

▲市府防疫團隊執行水溝防治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(6日)新增今年首例本土登革熱病例，個案為前鎮區60多歲獨居男子，近期無出國史、無同住接觸史，8月29日出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，8天內陸續就醫3次，直到9月5日醫師通報疑似個案，經採檢才確診。由於個案自述近期沒有和入境人士接觸，衛生局將擴大疫調採檢，釐清感染源。

高雄出現今年首例本土登革熱確診個案，是今年國內第3例，也是高雄自2019年10月後首例本土登革熱個案。個案是高雄市前鎮區60多歲男性，獨居、無同住接觸者，近期無出國史。8月29日開始出現發燒、頭痛、全身酸痛、四肢骨頭痛、噁心嘔吐、食慾不振等症狀，8月29日至診所就醫，因症狀未緩解，8月31日至醫院急診，9月5日醫師通報疑似登革熱， 經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性、IgM陽性、IgG陰性，綜合檢驗結果確診登革熱，血清分型第一型（DENV1)。

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▲登革熱病媒蚊孳生源檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局調查，個案平日活動地以住家為主，每日上午住家附近的早午餐用餐，中午、晚上在住家附近餐館用餐，每日下午到鄰近學校外圍運動，偶爾會到鄰近市場買菜。

衛生局指出，個案自述近期未與入境人士接觸，為釐清感染來源，已連夜啟動活動地疫調及擴大採檢，截至目前採檢86人，快篩均陰性，也針對當地自8月1日起東南亞高風險地區在宅居家檢疫對象97人，再釐清可能的傳染鏈風險。

衛生局表示，因應疫情，市府防疫團隊與區級指揮中心接獲通報第一時間，已前往個案居住地、活動地執行社區疫情調查、病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。並於9月6日上午召開區級前進指揮中心會議，並依據登革熱防疫標準作業於當日下午執行家戶噴藥暨地毯式孳生源檢查，針對個案可能感染地點周邊400公尺範圍進行區塊式、地毯式孳生源巡檢及必要的滅蚊工作，清除任何可疑孳生病媒蚊的場域，跨局處防堵疫情擴散風險。

▲登革熱病媒蚊孳生源檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，登革熱為環境病，傳播方式為從國外入境者感染病毒，被環境中分佈的病媒蚊叮咬之後，再透過叮咬其他人而傳染到社區。高雄市近日受颱風影響有強降雨，社區或住宅積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，特別是埃及斑蚊，呼籲市民應加強落實巡、倒、清、刷，以降低病媒蚊密度，嚴防疫情經由人與蚊的社區傳播鏈擴散。倘經衛生及環保單位查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法告發。