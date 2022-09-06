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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對北市議員徐巧芯公開民進黨台北市長參選人陳時中選辦分機表，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日表示，競選團隊成員不是不能公開的事情，沒有這麼嚴重。對此，民進黨6日透過臉書痛批，「選舉選到失芯瘋！曾擔任執業律師的蔣萬安卻縱容違法，這就是蔣萬安說的優質選風？」豈料，徐巧芯在貼文下方留言回嗆，若有她「竊取電腦」的證據，請陳時中競辦公布監視器畫面，「讓我這個小偷一刀斃命啊！」

民進黨6日透過臉書發文痛批，徐巧芯為了政治利益，在網路上公布陳時中競選團隊中，基層工作人員的姓名與電話，涉嫌違反《個人資料保護法》與《刑法 359 條》的無故取得他人電磁紀錄罪，徐巧芯身為市議員卻知法犯法，做出最壞示範，「根本是選舉選到失芯瘋。」

然而，面對這樣的爭議，民進黨表示，身為法律博士、曾擔任執業律師的蔣萬安，竟然縱容同黨議員違法竊取機密，並惡意散播，「這就是蔣萬安說的優質選風？」他人競選辦公室的任何內部資訊，都屬於競選團隊的機密，國民黨不應該用任何不當的手段竊取，甚至讓資訊外露。

另外，民進黨指出，國民黨更將這份流傳名單做惡意連結、質疑陳時中競選團隊同仁的身份，「難道國民黨是在自打臉，蔣萬安這種『政四代』，可以第一次參選就選立委，後來還選市長嗎？國民黨這次的違法事件，是不當且不入流的競選手法，難道蔣萬安贊成用違法的方式來選舉？難道傷及幕僚人員，就是你同意的手段嗎？」

豈料，此貼文一出，徐巧芯隨即於貼文下方留言回嗆，「如果像陳時中競選辦公室發言人莊瑞雄所說，有我『竊取電腦』的證據，一定要立刻移送法辦，而且要公佈貴辦公室的監視器畫面，讓我這個小偷一刀斃命啊！而且我是在確診隔離期間發布的，如果這七天跑出去還可以罰我一百萬。」

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