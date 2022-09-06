陳時中團隊有內鬼？　她揭「不是內鬼是內鬥」：鬥越難看資料就越多

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨台北市長參選人陳時中團隊指控，選辦分機表遭北市議員徐巧芯竊取，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘6日表示，「應先清查內鬼，別老打烏賊戰。」對此，徐巧芯回應，「其實不是內鬼，是內鬥！陳時中團隊裡面鬥的多難看，我手上的資料就有多少。」

針對陳時中競辦指控徐巧芯以「偷窺」方式取得資料，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘回應，「難道陳時中的團隊不能見光？」如果要指控別人，就要拿出證據，應先清查內鬼，別老打烏賊戰。

對此，徐巧芯表示，「這些政二代名單都是陳時中團隊『最敏感的』，但其實不是內鬼，是內鬥！陳時中團隊裡面鬥的多難看，我手上的資料就有多少。」她說，雖然陳時中競選團隊稱這份通訊錄是「舊的」，但上面備註時間明明是8月15日，這幾個人到底有沒有參與陳時中競選團隊？又分別從事什麼職務？

至於陳時中表示「那個人（指陳嘉行）並不是一個主導的人物」，徐巧芯開嗆，「為什麼焦糖的名字被排在通訊錄的第一個，那個人是哪個人？有這麼羞恥不敢說出名字嗎？又為什麼7月中的時候陳時中否認焦糖在團隊，但8月15的通訊錄仍然有他？這樣還不叫主導？明明就是靈魂人物啊！」

面對徐巧芯指控，陳時中競選辦公室發言人莊瑞雄6日上午表示，這次選舉只有3個競爭對手，蔣萬安、黃珊珊還有陳時中，昨天資料外流，不管是競選總部人員姓名還是行政分機，任何競選團隊內部，是對候選人來講最重要的最敏感的地方。

莊瑞雄痛批，不管用任何方式，在競選過程中，這些都是非常不當且違法的行為；而徐巧芯應是蔣萬安競選團隊的攻擊手，到底這些資料如何取得，「我認為蔣萬安必須提出說明，蔣萬安贊成用這樣的方式選舉嗎？相信社會大眾對這關注，這是非常不當的負面手法」。

至於是否可能為內部外流？莊瑞雄則回應，不管用什麼方式，競選團隊不公開資料都不能不當竊取，也不能不當利用。