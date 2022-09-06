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先別管楊丞琳了！黃希賢激推基隆海鮮　打造文創特產行銷觀光

▲黃希賢激推基隆海鮮 打造特產文創行銷觀光。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲先別管楊丞琳了！黃希賢激推基隆海鮮。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

藝人楊丞琳的訪談，將海鮮引發為熱門話題。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆的海鮮遠近馳名，他的政見「基隆333」中「創生」部分，就是希望將基隆特產打造成文創、創意伴手禮，他若當市長，商家有融入基隆特產的創意計畫，政府將予以支持、貸款利息補貼，以助行銷基隆觀光。

「我媽媽以前就是在崁仔頂魚市賣小卷」黃希賢說，基隆崁仔頂魚市的海鮮，最具盛名，從深夜到清晨，攤販、客人熙來攘往，熱鬧異常，因最新鮮的漁獲都在此直接批售，半夜可吃到新鮮生魚片的「朱添鮮魚號」，更是許多美食部落客、網紅都必定朝聖的海鮮美食。

▲黃希賢激推基隆海鮮 打造特產文創行銷觀光。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲基隆崁仔頂魚市的海鮮，最具盛名。

黃希賢指出，基隆的魚漿料理也是相當厲害，「吉古拉」竹輪就是烤得焦焦脆脆，正濱漁港的「手工炭烤吉古拉」便是打響名號，成為正濱文創不可或缺的角色；仁愛市場與成功市場的現炸甜不辣，就是他從小最愛的美食，成功市場的甜不辣還有加干貝，非常特別，雖有受通膨影響，但還是很推薦；仁愛市場的桂花油條也很美味，塞面是塞蝦仁，他認為也可塞魚漿等。

「泉利米香的海鮮米香，就是非常讚的創意美食伴手禮！」黃希賢說，碧砂漁港曾經有的「墨魚冰淇淋」、「飛魚卵酒冰」等也是他很讚賞的創意料理，基隆有非常多的特產可以從創意發想，去做成伴手禮或小物，並連結冷鏈、物流產業，產官學合作，有助帶動地區觀光行銷，若產業能提出類似極富創意、巧思等效益，便是市府要大力支持的對象。

▲黃希賢激推基隆海鮮 打造特產文創行銷觀光。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲基隆正濱漁港「手工炭烤吉古拉」打響名號。

黃希賢重申，產發處現有推出「基隆市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」及「基隆市青年創業及啟動金貸款利息補貼計畫」，前者計畫原以傳統產業、服務業為主，他認為應再納入餐飲業，青年創業若有結合基隆在地特產，貸款利息補貼也研擬加碼，讓基隆成為觀光的台灣頭。

▲黃希賢激推基隆海鮮 打造特產文創行銷觀光。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲▼無黨籍基隆市長參選人黃希賢，希望將基隆特產打造成文創、創意伴手禮。

▲黃希賢激推基隆海鮮 打造特產文創行銷觀光。（圖／黃希賢辦公室提供）

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