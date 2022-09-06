對手組「抓鬼大隊」控寺廟室A香油錢！　彰化市長林世賢不忍了

▲彰化市長選舉競選激烈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所接管16間寺廟和7個神明會，設有全台唯一「寺廟室」，劉坤鱧自從宣布參選彰化市長後，頻頻對市公所寺廟室出招，先是到彰化地檢按鈴申告檢舉市長林世賢涉嫌瀆職，並要求清查20年香油錢去向、接下來又掛上一日看板「神明託夢嘎我共、伊ㄟ香火錢不見了」，今天又在南瑤宮前開記者，針對寺廟室會將成立由律師團隊組成的「抓鬼大隊」，林世賢不忍了，一次說清楚。

今天林世賢也針對寺廟室收入說明，強調彰化市公所寺廟室寺廟室每年收入最多約9000萬元，通常僅為7、8千萬元，2018年度收入決算數為8597萬6830元、2019年度9008萬3,115元、2020年度7492萬1,946元、2021年度9101萬3,480元，以上收入數均經彰化市民代表審查議決通過，111年收入尚未核算。香油錢收入約在4,200萬到5,600萬左右，何來一億元香油錢之說？他認為，顯然劉坤鱧所言非實、故意以虛構的假訊息誤導大眾，詆毀彰化市公所。

▲劉坤鱧懸掛一日看板。（圖／劉坤鱧提供）

林世賢強調，再者彰化市公所寺廟室對帳冊之保管現況如下：(1)彰化市公所相關會計檔案均依照彰化縣各機關學校會計檔案保管與銷毀注意事項第六點處理，均比照公務機關之帳冊規定辦理。(2)且彰化市公所寺廟室至今均將帳冊妥善完整保留於彰化市公所超過二十年。

▲劉坤鱧今天開記者會成立抓鬼大隊。（圖／劉坤鱧提供）

下屆彰化市長選戰，除有現任市長林世賢、女王蜂「黃玉芬」與藍營脫黨參選張東正，還包括前彰化肉品市場總經理劉坤鱧、補教名師林強世，參選人數多達5人，今天劉坤鱧依舊追著林世賢，狂打全國唯一的「寺廟室」，林世賢今天一次說清楚寺廟室始末及廟產流向，也宣布即將於17日成立連任競選總部。

▲林世賢今天召開行銷蜂蜜記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）