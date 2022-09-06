約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長候選人陳時中6日原規劃合體「台灣飛人」陳信安，赴新生橋下打籃球，卻因現場門口貼「行政中立」告示，遭現場管理員阻擋進入。對此，陳時中透過臉書強調，市政府針對性執法會使基層公務員無所適從，更令人懷疑市政府行政資源使用是否保持中立。

針對與陳信安打球被阻一事，陳時中表示，候選人遵守行政中立理所當然，但市府本身不清楚規範或針對性執法，會讓基層公務員無所適從，更令人懷疑市府行政與資源使用是否保持中立，「這點需嚴肅看待」。今天沒能與陳信安3對3鬥牛，感到很可惜。

陳時中說，昨日遇到桌球國手鄭怡靜，他狂拿1分，不知道若與陳信安一打一，自己可以拿幾分？雖然這次沒能對打，仍舊可以約定下次球場見。

陳時中原規劃在6日上午合體陳信安，赴新生橋下打籃球，推廣運動風氣。無奈到了現場後，因為門口貼有告示「行政中立全民得益」，還遭現場管理員阻擋進入，幾經協調未果，只能調整行程改先受訪，只在場外觀看、並未下場打籃球，最後提早結束活動。

北市體育局專委劉哲明說明，今天有了解狀況，「我們現場保全誤解行政中立規定」，據了解，陳時中沒穿競選背心帶旗幟，所以他現場上有誤解規定，去做了禁止拍攝動作，後續會加強保全教育訓練。

劉哲明強調，原則上歡迎所有人使用場地，只要沒在場地內穿著競選背心、揮舞旗幟等，這部分都開放使用」。劉說，據了解陳時中團隊沒申請場地，可能保全有點緊張，以為是參選人，所以禁止入內使用，這是錯誤，只要沒競選背心旗幟，歡迎透過正常管道租借場地。