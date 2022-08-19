新竹國小通學步道9月底完工　南大路最美綠廊

▲陳章賢代理市長視察校園周邊植栽生長情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府成功獲中央核定，共投入2290萬元打造新竹國小全新通學步道，預計9月底完工，提供學生及居民安全步行環境。新竹市代理市長陳章賢表示，透過退縮校園圍牆，爭取更多步行空間，並結合穿透式圍籬，拉近古蹟校舍與周遭居民的距離，400公尺通學步道完工後將變身南大路最美綠廊，與社區共享校園綠意美景。

陳章賢視察新竹國小通學步道，尤其留意鋪面、興學街及南大路植栽設置、50歲老檸檬桉樹穴蓋板、無障礙坡道、家長接送動線等細節，確保學生上放學安全順暢，也特別查看人行道環境、轉角停等廣場等，盼提供學童一條安全上下學的通學廊道。

陳章賢表示，新竹市積極推動步行城市計畫，啟動全市通學步道改善，邀請各校提出問題與需求，綜合評估學生通勤比例高、有空間條件可建置、且能與周邊社區環境連通等方向，進行整體研議規劃，至今已投入逾3.6億推動改善22處通學步道，共34所學校受惠。

他說，新竹國小位處南大路及興學街交接處，尖峰時段人車流量大，舊有通學步道鋪面破損、高低差，且有電箱與植栽根部隆起難以通行，去年10月啟動通學步道翻新工程，即將於今年9月底完工。

同是新竹國小校友的胡如茵校長表示，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，為全市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築，本次工程開啟興學街旁校園新風貌，透過通學步道整建及穿透式圍籬建置，讓行經步道的師生和民眾，可以親近感受市定古蹟百齡樓建築之美及植栽綠意，學童及居民步行也更安心。

工務處指出，工程範圍為南大路及興學街人行道，總長度400公尺、面積達2100平方公尺，目前工程進度僅餘興學街部分圍牆施作中。工程共四大亮點：第一、縫補興學街後段通學步道；第二、重整拓寬400公尺人行道鋪面、創造轉角廣場；第三、退縮圍牆改穿透式圍籬；第四、為南大路校門口高達7層樓老檸檬桉，創造更友善的生長環境。