22歲女慘遭前男友打死棄屍　新化白骨案2嫌收押禁見

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，台南地院晚上裁定王嫌2人羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年7月中旬在新化山區發現的白骨案，經新化分局報請檢察官指揮偵辦，扣提2名涉嫌毆死陳姓女子的王姓兇嫌到案，經檢察官訊問後認為2名王姓被告均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向台南地院聲請羈押禁見，法官深夜裁定應予羈押，並予禁止接見、通信。

台南地院行政庭長劉秀君指出，台南地檢署就被告王姓犯嫌2人涉犯殺人罪之聲請羈押案件，被告2人經法官訊問後諭知被告2人均應予羈押，並予禁止接見、通信。

法官認為，其中1名王姓被告對於犯情坦承不諱；但下手毆打的王姓被告對於毆打被害人及被害人發生死亡結果之事實雖不否認，惟辯稱他沒有殺人之犯意，其所犯僅為傷害與遺棄罪等。法官認為被告2人所涉係殺人重罪，而2人於偵查中之2人供詞有互相矛盾之處，因被告2人究竟是否有殺人之犯意，尚待檢察官查明，本案確有事實足認被告2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯之虞，被告2人均應予羈押禁見、禁止通信。

2022年7月間，有民眾在新化山區採雷公菇時，意外發現一具白骨人屍，新化分局報請檢察官相驗，經法醫研究所DNA比對，確認死者係家住台中市太平區失蹤的22歲陳姓女子，警方深入追查在高雄、台南分別拘提緝獲23歲及26歲的王姓男子2人到案，查出係因23歲王男不滿前女友陳女移情別戀，竟同26歲王姓友人，分別以徒手及撞球桿將陳女痛毆倒地，2人逞兇後逕行離去，棄陳女於不顧，也未叫救護，任由陳女傷重死亡，數日後2嫌重回命案現場確認陳死已死亡，將陳女棄屍山區，最後成一堆白骨，警方依殺人罪嫌2人移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對在新化區發現的一名女性白骨命案 經檢察官訊問後認為2名王姓被告均涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。法官針對2人涉犯殺人罪嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見禁止通信。