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賴香伶指專案報告合約不得抄　張善政：這跟合約上抄襲是兩回事！

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶指稱，看過合約當中指出寫不得抄襲瓢竊；國民黨桃園市長參選人張善政回應，計畫是引進國外的新資訊，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲是兩回事。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶指稱，看過合約當中指出寫不得抄襲瓢竊；國民黨桃園市長參選人張善政回應，計畫是引進國外的新資訊，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲是兩回事。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（3）日指出，曾看過張善政任職宏碁時主持農委會委託案合約，當中言明不得有抄襲、剽竊或影響著作權問題；對此，國民黨桃園市長參選人張善政表示，先前就講過，農委會委託案是引進國外新資訊、新資料，讓國內農業單位可以消化吸收，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲完全是兩回事。

張善政今天下午出席桃園市土地公文化節受訪時指出，農委會委託案，先前就講過，是引進國外的新資訊、新資料，讓國內的農業單位可以消化吸收，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲完全是兩回事；那個報告並不是機密，農委會內部都可以看得到。

此外，農委會委託宏碁的這項專案計畫，當時由農委會資訊中心主辦，中心主任林貞退休後參與成立民間組織台灣農業跨領域發展協會（AMOT），並擔任理事長，協會秘書長張奐雲曾是宏碁農委會計畫案召集人，AMOT溯源餐廳計畫有農委會經費，是否與張院長有關，有無魚幫水水幫魚之關係？

張善政強調，（AMOT）是張煥雲成立的一個組織，後來林貞擔任理事長，他們有辦一些活動，當時有請我去站台，我就去支持他們一些活動，但我歷任的職位，包含政務委員等等，並沒有跟這個民間社團發生任何經費上的關係。

至於這件事是否曾向馬總統報告過？張善政則回覆，沒有，我覺得他從報章雜看到，我跟他彼此有非常強的互信基礎。

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2022九合一大選2022桃園市長張善政賴香伶

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