收押逾13個月！「瑪莎惡少案」主嫌張敦量聲請交保　盼回家過年

▲瑪莎惡少案主嫌張敦量希望能具保停押，法官表示要合議庭評議後決定。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、翁子皓／台中報導

台中3名惡煞2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，和宋姓男大生所開的自小客車發生擦撞，竟下車痛毆宋男，導致宋顱內出血，一度命危，該案目前剩主嫌張敦量在押，張之前已被法院裁定延押5次，希望法官能讓他回去過年。台中地院今（3）日開庭後，將由合議庭進一步評議，決定是否再度延長羈押。

張敦量、李韋霖、陳勁豪2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，與宋男駕駛的自小客車發生擦撞，3人一怒之下竟下車大罵，李、陳2人還架住宋男，任由張敦量持球棒痛毆宋男頭部，直到宋倒地，導致宋男顱內出血一度命危，3人分別被依殺人未遂、傷害等罪嫌起訴，並被收押禁見。

去年9月李、陳2人獲得交保，如今只剩主嫌張敦量在押，台中地院今日開庭時，張敦量表示希望法院能讓他具保停押。張的辯護人指出，張被羈押已超過1年，本案所有證據也都調查完畢，而張犯案後接獲警方通知，也都有主動到案說明，配合調查，且也深深反省，後悔不已，希望法官能給他具保停押的機會，讓他可以親自去找宋男道歉、和解。

然而，檢方認為延長羈押的理由、必要性並沒有改變，希望能繼續延押。審判長表示，是否要延押，將由合議庭評議後決定，因為張敦量從2021年12月24日起訴收押後至今已裁定張延押5次，此次若未延長羈押，張敦量有機會回家過年，但若再裁定延押，張將被延長羈押兩個月，至3月23日為止。