恐怖私教班！罰小二生「膠帶捆手青蛙跳」害縫3針　家長怒控體罰

▲桃園市龜山區某所私人家教班遭學生指控，吳姓教師以膠帶綑綁小二學生，還要求青蛙跳導致學生摔倒送醫。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有學生家長指控，暑假期間把小二小孩送至龜山區某私人家教班上課，才上課12天突接獲私教班吳老師來電「孩子因頑皮搗蛋不小心跌倒受傷已送醫」，家長後來查出吳老師以膠帶綑綁小孩雙手與要求青蛙跳，小孩重心不穩摔倒才導致下巴撕裂傷，送醫治療縫了3針，於是檢附驗傷單向警方報案提告。

離譜的是，桃園市府教育局還接獲其他家長反應類似狀況，日前派稽查人員到場了解，但家教班竟以私人住宅為由，拒絕稽查人員進入，市府表示後續將列管追蹤，若查證屬實依法辦法，同時通報市府社會局家暴中心協助處理。

▲桃園市龜山區某所私人家教班遭學生指控，吳姓教師以膠帶綑綁小二學生。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

憤怒的學生家長在臉書《爆料公社》PO文，暑假期間將就讀小二孩子，送到龜山區某家私人家教班上課，7月12日當天，媽媽突然接到吳老師來電話告知，孩子因頑皮搗蛋不小心跌倒受傷，已送醫治療。媽媽立刻飛奔至醫院，發現孩子因傷口過大過深需縫合，回家之後，爸爸詢問小孩為何會受傷？結果姊姊脫口而出，是因吳老師把弟弟的手腳綁起來，用封箱膠帶，然後叫弟弟青蛙跳來來回回10趟，在第二趟時，弟弟受不了沒站穩就跌倒。

▲桃園市龜山區某所私人家教班遭學生指控，吳姓教師以膠帶綑綁小二學生，小孩雙手都有明顯綑綁傷痕。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

爸爸聽完後向吳老師詢問原委，吳老師起初不承認，推託說是小朋友自己調皮，跑跑跳跳跌倒受傷的，爸爸給吳老師機會說出實情，吳老師仍然怪罪孩子，爸爸直接說「小朋友回來都告知了，那我報警處理好了！」吳老師才全盤托出，請求學生爸爸原諒，但家長已帶小孩驗傷報警提告。

家長還說，私教班要求小孩須在20分鐘之內吃完飯，否則全班一起做太空椅接受處罰，最離譜的是，已經9月了，吳老師仍然開班授課招生，覺得無人動的了她，真的不知道還有甚麼辦法可以懲治她。

對此，市府教育局回應，之前已派遣稽查小組前往了解，但對方以私人住宅為由，拒絕稽查人員進入，教育局後續將列管追蹤，若查證屬實將依法究責，並通知社會局家暴中心協助。

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