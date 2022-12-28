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社會 社會焦點 保障人權

詐團害3死沒人認！「S姊」淚求法官：我不是高層...裁押無法圍爐

記者黃宥寧／台北報導

泯滅人性的「台版柬埔寨案」被害人高達307人，其中61人遭拘禁，3人身亡，詐騙金額達3.9億，士林地檢署痛批該詐團泯滅人性、嚴重戕害人性尊嚴，主要幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺，被依私行拘禁等罪起訴並求處無期徒刑。28日開接押庭，傅女含淚苦求法官「法外開恩給重新做人機會」，合議庭評議後，裁定羈押禁見。

被告人數達27名，為避免被告串供，因此採用3法庭分開進行訊問。

▲▼ 傅榆藺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲30歲傅榆藺在詐團擔任面試成員，負責審核、控管被害人帳戶等文書工作，遭收押變胖了（左）。（合成圖／記者陳雕文翻攝）

明顯圓潤的傅女否認拘禁致死等罪，她表示是詐團成員吳秉恩（肥腸）在群組說想買90顆FM2，她才回可以上臉書憂鬱症社團詢問，因為憂鬱症患者可以拿FM2，2據點控員也會在群組每小時回報人頭狀況，看起來也都乖乖，而且呂政儀會在群組PO被打的人頭清單，她只有已讀，但藍道會回訊息說：「這些人是欠打的偶像團體」。

傅女說自己與茶董、蝦董都是同事，「藍道」會直接下命令，她並不是高層，接下來她激動表示「林ｏｏ(死者)我一直都有想帶他看醫生，但他們太快就走，尤其是黃oo死掉，我還想說太快死」，說完後不斷掉淚。

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官表示，傅女曾被通緝，且涉犯5年以上重罪，被害人眾多，詐騙鉅額，有羈押必要；傅女則反駁，之前被通緝是因為在網路上打嘴砲，被告妨害名譽，現在也都結案，況且詐騙集團都被抓，家裡開便當店可以正當工作，請求法官法外開恩，給機會可以重新做正常人，不會再犯下過錯。

傅女的3個辯護人稱，傅女偵查時無逃亡，且是在戶籍地被拘到案，參與角色非高層，僅是驗車部分，無羈押原因之必要，無直接證據證明被告犯私行拘禁致死罪，無證據有勾串滅證之虞，請求法院以替代羈押的方式，確保如期到庭。

開庭時，陳樺韋（茶董）坐在被告席上，一副吊兒啷噹僅認洗錢罪、招募他人加入集團，其餘罪名則否認，他解釋3名死者遺體都是「龍蝦」涂世泓處理，且是「藍道」交代去付屍體費用。

他強調自己辦一個帳戶只拿5000元，他沒有要其他人刪掉訊息，也將公司請的律師解除委任，現在與公司是對立面，因此沒有反覆實施之虞，且還有2名幼子需扶養，希望能交保。

▼陳樺韋還押看守所。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 陳樺韋。（圖／記者黃宥寧攝）

陳的律師辯護說，陳坦承不諱，3人死亡結果確實不知情，不應算在被告應承擔範圍內，而檢方偵查2個月就起訴，希望可以用電子腳銬代替羈押，絕對不會重操舊業。

合議庭評議後，僅2人僅認加重詐欺、洗錢、私行拘禁等罪，否認私行拘禁致死、指揮操縱組織、加重強盜、非法使人使用第三級毒品等罪，否認罪名最輕本刑5年以上重罪，且涉案罪數高達數10罪，與其他被告供詞歧異，故認有逃亡勾串共犯之虞，全案詐欺被害人、拘禁被害人共2、300人，認有反覆實施，考量被害人生命身體精神侵害，公共秩序社會治安、刑事司法有效行使權、被告人身自由，裁定羈押禁見，還押看守所。

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