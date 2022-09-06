超商獨家！「12星座限量馬克杯」來了　加碼喝精品咖啡買1送1

▲7-11將於明（7）日開賣限量12星座馬克杯 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你喜歡收集馬克杯嗎？就有超商獨家開賣限量「12星座馬克杯」，每款杯子皆有獨特的星座設計，並以質感黑色系搭配金色圖案，不僅握在手裡超有質感，也讓喝咖啡變得更有儀式感，且只要於指定期間內購買，還能爽喝精品美式買1送1。

7-11將於明（7）日起限量推出「12星座馬克杯」，杯身圖案設計搭配東方剪紙藝術，結合每個星座符號和咖啡花，並以質感黑色為底加上金色系堆疊勾勒出立體層次，圖案栩栩如生，充滿低調奢華感，且材質為新骨瓷、容量550ml，數量有限，售完為止。

▲還能獲得冰精品美式買1送1優惠券。



如果你想收藏屬於自己星座的馬克杯，9/7起至10/4止，只要至7-11購買2杯CITY PRIMA精品咖啡即可加價購星座馬克杯1入，還能免費獲得冰精品美式買1送1分享券1張。

▲超夯「東方美人茶霜淇淋」回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

全家超人氣「東方美人茶霜淇淋」強勢回歸，去年推出短短1個月熱賣破86萬支，深受大批霜淇淋控喜愛，而這罪惡美味終於再度開賣了，嚴選種植於新竹北埔產區所製成的東方美人茶結合鮮乳製成霜淇淋，讓其散發獨特熟果香、蜂蜜香，每一口都能吃到茶感厚實、微苦的大人系滋味，再搭配限量脆皮甜筒，大口咬下超滿足。

同步也有綜合胖胖款霜淇淋選擇，一次就能吃到東方美人茶霜淇淋搭配小農鮮奶霜淇淋，即日起衝一趟全家就能品嚐。

▲加碼吃加了小農鮮乳霜淇淋的胖胖綜合口味。