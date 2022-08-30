　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

▲▼7-11亞洲1萬店「台南亞萬門市」。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限時4天軍人節優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接九三軍人節，7-11祭出連續4天「軍人節專屬優惠」，只要結帳時出示軍人證（限本人），單筆消費不限金額、不限支付工具，只要購買指定商品即可直接享85折優惠；萊爾富也有軍人節優惠，最低可享買1送1，大杯美式則有任2杯55元優惠。

7-11將祭出「軍人節專屬優惠」，9/2起至9/5止連續4天登場，活動期間只要持軍人證（限本人）至門市購買指定商品即可直接打85折，不限金額也不限支付工具，提醒本優惠不適用菸、烈酒、預購、i預購、報紙、行動隨時取及服務性商品。

▲九三軍人節優惠 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富「九三軍人節優惠」最低可享買1送1 。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則在9/3祭出限時1天「軍人節專屬優惠」，當天至門市只要出示軍人證，購買「提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味225ml」可享買1送1優惠；另外還有Hi Café大杯美式任2杯55元(冰、熱可互選，無法寄杯)；喲C維生素C飲料250ml、野菜一日100％綜合蔬果汁280ml享加10元多1件；OOHA氣泡飲500ml PET系列任選第2件10元；御茶園茶香馡紅500ml享第2件5元。

ET快訊
富邦簽自培空間不大　先找兄弟前火球男測試
快訊／涉抄襲爭議！張善政發聲反擊了
火化遺體突爆炸「金屬門噴出」　法師爆頭慘死
外商主管妻受不了尪「1年換3工作」　黃大米聽完內幕反讚
搭捷運「渾圓雪乳」2條細線撐不住　網看傻：好省布
雨神來了！信義區驚見結界仙境　天空瀑布狂洩
肯德基「買1送1」！　優惠碼一次收
Joeman飛離台灣！　驚喜打卡桃機「要幹大事了」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

達美樂中秋免費送大瓶可樂！2大優惠下殺　3萬瓶限量送

大補帖「隱藏版」吃法　夏天也可以輕鬆進補！

證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

肯德基「買1送1」優惠碼一次收！開學季咔啦雞腿堡套餐下殺66折

婆媽最愛印花集點又來了！全聯推德國雙人刀具1.1折換購

星期一過完還是很blue！摩斯連續2個月「週二咖啡日」搭早餐享優惠

台灣「這項」高於全球平均！醫師教一招最簡單的保養方式

夏天最後搶吃！超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了　酸甜清爽超療癒

【廣編】神還原！創廠第一支金門高粱酒再現　「起家興業酒」今上市

超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

達美樂中秋免費送大瓶可樂！2大優惠下殺　3萬瓶限量送

大補帖「隱藏版」吃法　夏天也可以輕鬆進補！

證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

肯德基「買1送1」優惠碼一次收！開學季咔啦雞腿堡套餐下殺66折

婆媽最愛印花集點又來了！全聯推德國雙人刀具1.1折換購

星期一過完還是很blue！摩斯連續2個月「週二咖啡日」搭早餐享優惠

台灣「這項」高於全球平均！醫師教一招最簡單的保養方式

夏天最後搶吃！超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了　酸甜清爽超療癒

【廣編】神還原！創廠第一支金門高粱酒再現　「起家興業酒」今上市

超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

美稱將藉演習穩定局勢　陸：試圖改變現狀的是美國和台灣分裂勢力

柬埔寨政府公布「豬仔求助管道」　又有4中國人蛇逃逸落網

40萬綠水鬼好便宜？女網友嬌嗔快投資　高雄男匯錢才發現這件事

精確民調公司宣稱民調原始資料已銷毀、沒有留存任何檔案　國樑團隊表示不可置信

胡宇威「求婚半年」還不辦婚禮！　陳庭妮揪做1件事他嘆：不敢面對

陳時中防疫「滾動式調整」騙了很多人　選市長還繼續騙

胡宇威跑輸陳庭妮甜讚她「耐力驚人」　婚禮延期先約馬拉松

愛貓在外面遊蕩　她帶回家見2隻貓「一模一樣」傻眼：你是誰？

老公偷吃18歲學生妹！妻見「甜蜜暱稱」心碎攤牌　被嗆1句崩潰了

張善政遭控任宏碁副總涉抄襲　宏碁駁：彙整現況、借鏡國外

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

台灣「這項」高於全球平均！跟著醫師學最簡單保養方式

超商獨家！「4款限量甜點」來了

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

超商精品美式、拿鐵「第2杯10元」

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

超商獨家「泰式奶茶」第2件5折爽喝

全聯推德國雙人刀具1.1折起換購

超商限時「早餐＋飲料」優惠價35元

中秋當送禮高手找GODIVA　獻上非凡品味

foodpanda挨轟「刪明細不退款」！業者回應

神還原創廠第一支金門高粱酒

更多熱門

相關新聞

摩斯：9/3「穿軍服」享九折優惠　經部攜手超商、餐飲挺國軍

摩斯：9/3「穿軍服」享九折優惠　經部攜手超商、餐飲挺國軍

九月三日軍人節即將到來，經濟部首度攜手業界推出國軍優惠。經濟部政務次長陳正祺今（30）日表示，國軍官兵於前線保家衛國非常辛勞，商業司特別集結摩斯漢堡等餐飲業者及四大超商，於軍人節祭出相關優惠，要向辛勞的三軍將士們致敬。

超商獨家「泰式奶茶」第2件5折爽喝

超商獨家「泰式奶茶」第2件5折爽喝

超商限時「早餐＋飲料」優惠價35元

超商限時「早餐＋飲料」優惠價35元

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

週末超商咖啡飲品2杯99元、冰品買1送1

週末超商咖啡飲品2杯99元、冰品買1送1

關鍵字：

軍人節超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

敖犬女友身分曝光！竟是「長榮辣模空姐」

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

Netflix再等2天「上架一神作」！

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

家長笑不出來！開學第一天台中87班停課

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面