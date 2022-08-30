證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

▲7-11祭出限時4天軍人節優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接九三軍人節，7-11祭出連續4天「軍人節專屬優惠」，只要結帳時出示軍人證（限本人），單筆消費不限金額、不限支付工具，只要購買指定商品即可直接享85折優惠；萊爾富也有軍人節優惠，最低可享買1送1，大杯美式則有任2杯55元優惠。

7-11將祭出「軍人節專屬優惠」，9/2起至9/5止連續4天登場，活動期間只要持軍人證（限本人）至門市購買指定商品即可直接打85折，不限金額也不限支付工具，提醒本優惠不適用菸、烈酒、預購、i預購、報紙、行動隨時取及服務性商品。

▲萊爾富「九三軍人節優惠」最低可享買1送1 。（圖／萊爾富提供）



萊爾富則在9/3祭出限時1天「軍人節專屬優惠」，當天至門市只要出示軍人證，購買「提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味225ml」可享買1送1優惠；另外還有Hi Café大杯美式任2杯55元(冰、熱可互選，無法寄杯)；喲C維生素C飲料250ml、野菜一日100％綜合蔬果汁280ml享加10元多1件；OOHA氣泡飲500ml PET系列任選第2件10元；御茶園茶香馡紅500ml享第2件5元。