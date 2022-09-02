美式買1送1！超商通路「軍人節優惠」一次看　消費不限金額打85折

▲家樂福inLove Café推出「美式買1送1」，全民皆可享此優惠。（圖／家樂福提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明天就是九三軍人節了，4大超商與家樂福就推出一系列「軍人節優惠」同慶，其中，美式最低可享買1送1，且不管是軍人還是一般民眾皆可享該優惠，另外還有打折活動，凡於活動期間持軍人證消費，不限金額即可直接打85折，直接替荷包省一波。

●7-11

7-11即日起至9月5日止祭出「軍人節優惠」，活動期間只要持軍人證（限本人）至門市購買指定商品即可直接打85折，不限金額也不限支付工具，提醒本優惠不適用菸、烈酒、預購、i預購、報紙、行動隨時取及服務性商品。

●全家

全家即日起至9月4日於全門市祭出「指定商品買1送1」，包括麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒、阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FamilyMart Collection生茶、悅氏Light 鹼性水、湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦口味及比菲多益生菌無糖軟糖（原味／牛奶多多任選）皆享最低下殺5折優惠。

●萊爾富

萊爾富將在9月3日祭出限時1天軍人節優惠，當天至門市只要出示軍人證，購買提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味225ml可享買1送1、Hi Café大杯美式任2杯55元(冰、熱可互選，無法寄杯)、喲C維生素C飲料250ml、野菜一日100％綜合蔬果汁280ml享加10元多1件、OOHA氣泡飲500ml PET系列任選第2件10元、御茶園茶香馡紅500ml享第2件5元。

▲萊爾富「九三軍人節優惠」最低可享買1送1 。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart將於9月3日起至9月5日止於全門市推出「軍人限定優惠」爽喝「大杯莊園級美式買1送1」，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，且優惠不限次數使用，提醒須出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）。

▲OK mart祭出限時3天國軍爽喝咖啡買1送1。（圖／OK mart提供）

●家樂福

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」驚喜祭出限時優惠，即日起至9月4日止，美式咖啡可享買1送1，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），且無須出示任何證件，全民一起來喝爆。