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限時2週！超商「咖啡優惠」快收下　大杯美式只要22元、拿鐵29元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，若搭配指定信用卡結帳再加碼送3杯。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

期待好久的中秋連假終於要到了！就有超商搶先於9月7日起祭出連續14天「超省咖啡優惠」，民眾最愛的大杯美式直接買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，若搭配指定信用卡結帳，還要再加碼送3杯，等於喝大杯美式只要花22元、大杯拿鐵29元。

萊爾富將於9月7日起至9月20日止推出「中秋咖啡優惠」，會員可享大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再加碼贈3杯，換算下來爽喝大杯美式只要22元、大杯拿鐵29元，超級划算。

另外，若民眾於9月9日當天於蝦皮購物下單並選萊爾富取貨，完成取貨即可獲得大杯冰美式25元折價券，等於只要再付20元就能喝到大杯美式。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時1天指定咖啡買6送6。（圖／全家提供）

全家每月限時1天「好咖日」來了，今（6）日早上10時於APP中的「隨買跨店取」開賣，優惠品項有「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，加碼還有「Let's Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡、咖啡拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵）買6送6」，以及「極鬆餅系列（經典蜂蜜、榛果巧克力、伯爵茶焦糖、金萱蜜柚）買6送3」，數量有限、售完為止，可兌換期限為2023年3月31日，以上3大優惠每人則限購1組。

另，9月8日隨買跨店取還要再加碼推「私品茶55元品項買2送1」優惠，兌換期限同樣為2023年3月31日。

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