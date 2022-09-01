今天就衝！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　加碼新訂閱制最低7折

▲7-11每月1號的「精品美式／拿鐵買7送7」優惠又來了 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！超商祭出每月1號限定的「精品咖啡優惠」，精品美式／拿鐵可直接享「買7送7」，限量各5萬組，趕快把握便宜買起來囤；另外還有全新的「精品咖啡訂閱制」，同品項最低可享7折起、最高可省下432元，愛喝咖啡的你絕對不能錯過。

7-11 OPENPOINT行動隨時取每月1號的「一起精品吧」限定優惠來了，今（1）日限時開賣，CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵可享「同品項買7送7」，限量各5萬組，限線上支付每位會員限購2組，兌換期限至2022/12/31，數量有限售完為止。

▲本次優惠可兌換至今年12/31止。

OPENPOINT行動隨時取同步還有全新「精品咖啡訂閱制」，分為4杯、8杯、16杯包月方案，同品項最低7折起、最高可省下432元，兌換期限為30天，每會員限購1組。

▲中秋限定「豪飲版四季春」掀起超高討論。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

搶攻中秋節商機，初韻推出超狂「四季春中秋豪飲版」，把原先35元的大杯四季春茶，放大14倍後變成10公升裝，但同樣只需35元就能扛回家，包裝部分更是特意改為袋裝，創意設計讓大批網友忍不住笑說「好像尿袋！」討論超熱烈。

這款「四季春中秋豪飲版」僅提供無糖去冰選擇，全台門市各限量10組，每人限購1袋，9/10當天下午5時至8時限定3小時販售。

▲只要35元就能買到豪飲版四季春。

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