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超商獨家賣「泰式奶茶」了！茶、奶香超濃郁　限時第2件5折爽喝

▲▼7-11獨家「頌丹樂泰式奶茶」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣最新「頌丹樂泰式奶茶」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝泰式奶茶的你一定要衝！就有超商特別攜手法國米其林一星餐廳打造獨家「泰式奶茶」，完美呈現道地異國南洋風味，每一口都能喝到濃郁的泰式風味茶香與奶香，且即日起還可享指定飲品「任選第2件5折」優惠，趕快把握便宜喝。

7-11設立「超人氣名店飲料專區」已邁向第2年，持續與鼎王、添好運、迷客夏等多家知名品牌合作推出飲品，讓民眾免奔波，只要衝超商就能買到限定聯名飲品，品牌強強聯手今年累計銷售已創下超過億元。

▲▼7-11獨家「頌丹樂泰式奶茶」。（圖／7-11提供）

▲超人氣名店飲料大賞專區即日起至9/20前可享「指定品任選第2件5折」優惠。

7-11這次特別找來法國米其林一星餐廳獨家推出「頌丹樂泰式奶茶」，由法國米其林一星餐廳的主廚監製，特選泰式風味茶葉及濃醇煉乳，依循完美比例製成道地泰式奶茶，每一口都充滿道地南洋風味；為慶祝新品上市，即日起至9/20止，超人氣名店飲料大賞專區可享「指定品任選第2件5折」。

▲▼TrueWin初韻中秋限定喝「放大版四季春」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲中秋限定「豪飲版四季春」掀起超高討論。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

搶攻中秋節商機，初韻推出超狂「四季春中秋豪飲版」，把原先35元的大杯四季春茶，放大14倍後變成10公升裝，但同樣只需35元就能扛回家，包裝部分更是特意改為袋裝，創意設計讓大批網友忍不住笑說「好像尿袋！」討論超熱烈。

這款「四季春中秋豪飲版」僅提供無糖去冰選擇，全台門市各限量10組，每人限購1袋，9/10當天下午5時至8時限定3小時販售。

▲▼TrueWin初韻中秋限定喝「放大版四季春」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲只要35元就能買到豪飲版四季春。

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