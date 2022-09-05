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雲科大加入「臺灣工藝檢測修護聯盟」　專業知能與服務線上供應

▲臺灣工藝檢測修護聯盟簽約儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺灣工藝檢測修護聯盟簽約儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學受邀參與國立臺灣工藝研究發展中心所舉辦「臺灣工藝檢測修護聯盟」合作備忘錄(MOU)簽署暨「國家工藝檢測修護平臺」啟動儀式，持續與聯盟成員共同為臺灣工藝檢測修護工作貢獻心力。

雲林科技大學副校長方國定說明，雲科大(YunTech)在教學創新、產學合作、學術研究、國際化、學生就業等面向表現優異，此次參與「臺灣工藝檢測修護聯盟」，是實踐「以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」發展願景，並對接臺灣的經濟與社會需求，維護永續環境，並以專長貢獻地方。

文化資產維護系王瀞苡主任指出，雲科大文資系是國內第一且是唯一的文化資產綜合科系。文資系提供有紙質、木質、金屬、陶瓷、織品、彩繪等文物的修護訓練及檢測分析。此次是響應工藝中心的綠工藝、文保意識教育之理念，與聯盟成員共同推動強化檢測與修復知識和技術、修護人才專業養成，以及資源共構共享等之專業交流。

文資系教授曾永寬表示，文物需要在不損及文物真實性與美學價值下，進行科學檢測與安排適當的修護操作。文資系過去曾協助過國美館、國家檔案局之古物修復，並有相關之師資與專業的分析技術及儀器設備，針對文物進行材質元素分析、鑑定文物樣品有機成分組成、透視文物結構及鑑定文物樣品材料結晶結構組成，能充分提供國人工藝檢測與修護之專業需求。

▲臺灣工藝檢測修護聯盟簽約儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大方國定副校長(右)與文資系王瀞苡主任(左)代表雲科大出席「臺灣工藝檢測修護聯」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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