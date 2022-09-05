彰化號誌燈砸癱新手媽！廠商6月巡檢喊OK　竟藏5支鏽蝕嚴重

▲警方清查縣內3050支號誌燈桿。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市陳姓女騎士日前被號誌燈砸中受重傷，成為全國矚目焦點，事件發生後，縣警局立即主動清查縣內3050個路口號誌燈，也用鐵鎚敲擊是否有凹陷出現，發現9支有問題，其中有4支基座鏽蝕嚴重，連同砸傷癱女騎士新手媽的共有5支，已經要求廠商立即汰換維修。

▲號誌燈桿砸中陳姓女婦人。（圖／ETtoday資料照）

9月2日接近中午，員林市南昌路及中山南路口，號誌燈桿受到颱風的強風吹襲，加上燈桿基座鏽蝕，倒塌砸中停等紅燈的陳姓女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折。彰化員林市2日上午發生號誌燈桿砸中停等紅燈的陳女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折，恐下半身癱瘓，家人難過的在網路po文集氣，盼有奇蹟出現。

警方指出，目前養護縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上。意外發生後，動員派出所人力，針對縣內路口的號誌燈進行清查，發現9個路口的號誌燈有傾斜、鏽蝕等問題，其中有4個路口的號誌燈基座嚴重鏽蝕，已要求廠商立即進行維修。

縣警局指出，路口的號誌燈每半年要檢查1次，員林市這支倒塌的號誌燈今年6月才剛完成巡檢，會依契約書規定，有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，將追究廠商責任。

這家負責號誌燈維修廠商，登記地址設在雲林斗六，據了解，也承包雲林縣號誌燈桿維護，記者上午也致電負責廠商，接電員工指出，老闆人不在公司無法進一步回應。