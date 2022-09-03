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中秋將至已漲4成！軒嵐諾沒登陸菜價小漲　產地平均漲幅11%

▲西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，總平均價漲幅約11%；高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，總平均價漲幅約11%；高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

颱風「軒嵐諾」影響中部天氣，雲林今（3）日部分地區陸續下起間歇性陣雨，西螺蔬菜產農民表示，因中秋接近關係2週內漲幅約4成，受颱風因素反而較低，雖有雨勢但昨、今日漲幅不高，西螺果菜市場市況今貨源量增，承銷商及民眾颱風預期心理大多為儲備蔬菜使採購量增，反映銷量蔬菜交易行情普呈漲勢。

▲西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，總平均價漲幅約11%；高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲山區高麗菜漲幅大係因恐颱風造成山區道路中斷，即便完成採收亦無法運下平地販售，而預期心理造成，預估天氣放晴後，菜價就會回穩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺盤商指出，近日蔬菜產地價漲幅1至2成，因恐雨勢加大會造成蔬菜受損，因此蔬菜會先行採收後儲放預冷設備。西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，今日總交易量比前一日成長2%，總平均價漲幅約11%；高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。

盤商表示，目前為止雲林蔬菜產區尚未傳出有無農作物受損，貨源充裕無虞，山區高麗菜漲幅大係因恐颱風造成山區道路中斷，即便完成採收亦無法運下平地販售，而預期心理造成，產、銷端亦持續觀察天氣變化，預估颱風若對產地影響不大，天氣放晴後，菜價就會回穩。

▲西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，總平均價漲幅約11%；高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲山區高麗菜漲幅大係因恐颱風造成山區道路中斷，即便完成採收亦無法運下平地販售，而預期心理造成，預估天氣放晴後，菜價就會回穩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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