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雲林秋節應景烤肉趣　養雞協會大推優質國產雞肉

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣養雞協會於今(3)日早上在虎尾夜市廣場，舉辦「安全安心美味雞肉烤肉趣」活動，現場除了自助烤肉、剝皮辣椒雞湯讓民眾嚐鮮，也呼籲支持優質、安心的國產雞肉。理事長張振寧指出，受國際飼料大漲影響造成國內畜牧農壓力，農委會降飼料營業稅5％，對平穩市場起作用，趁中秋節烤雞肉正是時候。

農委會和養雞協會今日上午舉辦烤肉擺宴60桌，全場一起烤雞提前帶動中秋氣氛，縣府農業處統計，縣內養雞場842場、1100萬隻，是雞肉生產大縣。理事長張振寧表示，仔雞原本每隻35元，目前已降至31元，雞農只求度過難關，各方面成本都盡量吸收、回饋消費端，目前土雞產地價每台斤約42元，雞蛋供應量稍不足，不過預估入秋、天氣轉涼後產量增就會平穩。

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，肉雞的仔雞先前減產約2成，整體土雞、白肉雞價格也都降約5%，目前供應量沒問題，情況也比去年好很多，最近消費習慣改變，年輕人不會殺雞，因此以分切雞為主，雞肉價已漸降，雞蛋也平穩。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，雲林縣的養雞場總計842場、隻數1千1百萬隻，國產雞肉從牧場到餐桌，皆經政府單位層層把關，新鮮口感品質佳，近年國人越來越重視食品安全問題，因此國產雞肉就是最好的選擇。

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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